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Австралія - Данія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 06:00 240 0
Матч відбудеться у середу, 30 листопада
Австралія - Данія: де дивитися матч ЧС-2022
#Австралія, #Данія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи D чемпіонату світу з футболу збірна Австралії зіграє з Данією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у середу, 30 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Франція 2 2 0 0 6-2 6
2  Австралія 2 1 0 1 2-4 3
3  Данія 2 0 1 1 1-2 1
4  Туніс 2 0 1 1 0-1 1

1-й тур

  • 22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0
  • 22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

  • 26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1
  • 26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур

  • 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
  • 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія
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