Джерело - Чемпіон.
У матчі 3-го туру групи D чемпіонату світу з футболу збірна Австралії зіграє з Данією.
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Матч відбудеться у середу, 30 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Група D
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Франція
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|2
|Австралія
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|3
|Данія
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|4
|Туніс
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
1-й тур
2-й тур
3-й тур
- 30 листопада | 17:00 | Туніс - Франція
- 30 листопада | 17:00 | Австралія - Данія