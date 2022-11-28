Матч відбудеться у середу, 30 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 3-го туру групи D чемпіонату світу з футболу збірна Тунісу зіграє з Францією.

Матч відбудеться у середу, 30 листопада. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

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Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Франція 2 2 0 0 6-2 6 2 Австралія 2 1 0 1 2-4 3 3 Данія 2 0 1 1 1-2 1 4 Туніс 2 0 1 1 0-1 1

1-й тур

22 листопада | 15:00 | Данія - Туніс | 0:0

22 листопада | 21:00 | Франція - Австралія | 4:1

2-й тур

26 листопада | 12:00 | Туніс - Австралія | 0:1

26 листопада | 18:00 | Франція - Данія | 2:1

3-й тур