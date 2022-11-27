Джерело - Чемпіон.
У матчі 2-го туру групи F чемпіонату світу з футболу збірна Хорватії зіграє з Канадою.
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Матч відбудеться у неділю, 27 листопада. Початок матчу о 18:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.
Катар - чемпіон світу зі скандалів
Група F
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Бельгія
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|Хорватія
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3
|Марокко
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4
|Канада
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
1-й тур
2-й тур
- 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
- 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада
3-й тур
- 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
- 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко