Головне
Збірна Японії несподівано програла Коста-Риці у 2 турі ЧС-2022
Сьогодні 13:54 298
Львів програв Колосу у 15 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 103
Бельгія - Марокко - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022
Сьогодні 14:49 732
Карпати поступилися Поліссю: результати матчів 14 туру Першої ліги
Сьогодні 14:15 154
Зоря зіграє з Минаєм, Львів - з Колосом: розклад матчів УПЛ на 27 листопада
Сьогодні 08:24 336
Вайт переміг Франкліна рішенням суддів
Сьогодні 08:08 455
Іспанія зіграє з Німеччиною, Хорватія - з Канадою: розклад матчів 27 листопада на ЧС-2022
Сьогодні 07:00 407
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 05:17 18654
Ганьба дня. Газон на стадіоні Інгульця більше схожий на город, а не на футбольне поле
Сьогодні 04:47 417
Іспанія - Німеччина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
Сьогодні 00:48 860
Прямі трансляції

Бельгія - Марокко: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 15:03 514 0
Матч відбудеться у неділю, 27 листопада
Бельгія - Марокко: де дивитися матч ЧС-2022
#Бельгія, #Марокко, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи F чемпіонату світу з футболу збірна Бельгії зіграє з Марокко.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у неділю, 27 листопада. Початок матчу о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Бельгія 1 1 0 0 1-0 3
2  Хорватія 1 0 1 0 0-0 1
3  Марокко 1 0 1 0 0-0 1
4  Канада 1 0 0 1 0-1 0

1-й тур

  • 23 листопада | 12:00 | Марокко - Хорватія - 0:0
  • 23 листопада | 21:00 | Бельгія - Канада - 1:0

2-й тур

  • 27 листопада | 15:00 | Бельгія - Марокко
  • 27 листопада | 18:00 | Хорватія - Канада

3-й тур

  • 1 грудня | 17:00 | Хорватія - Бельгія
  • 1 грудня | 17:00 | Канада - Марокко
Коментарі ()
Популярне зараз
Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Франція - Данія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1386
Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу Аргентина - Мексика 2:0: огляд матчу 1624
Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України Роман Яремчук святкує 27-й день народження: згадуємо голи нападника за збірну України 1912
Франція - Данія 2:1. Як це було Франція - Данія 2:1. Як це було 3246
ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці ЧС-2022, чемпіонат світу з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 18654
Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 Щенсний двома шаленими сейвами врятував збірну Польщі від голу з пенальті на ЧС-2022 4062
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 94272 1
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 19694
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 8184 7
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 70349 5
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 15115
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 32008 2