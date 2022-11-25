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Катар - перша збірна, яка вилетіла з ЧС-2022

Сьогодні 21:10 179 1
Країна-господарка турніру оновила ганебний рекорд
Катар - перша збірна, яка вилетіла з ЧС-2022
ФОТО: AFP

Джерело - Чемпіон.

Збірна Катар програла свої перші дві гри чемпіонату світу: у матчі-відкритті господарі турніру поступилися Еквадору (0:2), після чого вони були обіграні Сенегалом (1:3).

Після того, як Нідерланди та Еквадор зіграли внічию 1:1, команда під керівництвом Фелікса Санчеса стала першою, хто достроково залишив турнір.

До того ж за інформацією The Athletic, це дозволило встановити новий ганебний рекорд – раніше жодна країна-господарка чемпіонату світу не покидала мундіаль після перших двох матчів.

Окрім іншого, Катар приєднався до Іспанії (1982) і Південної Африки (2010) у якості єдиних приймаючих країн, які вибули з турніру на груповій стадії.

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