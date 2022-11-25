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Рішарлісон - найкращий гравець матчу Бразилія - Сербія на ЧС-2022

Сьогодні 12:32 462 0
Нападник "селесао" оформив дубль
Рішарлісон - найкращий гравець матчу Бразилія - Сербія на ЧС-2022
#Рішарлісон, #Збірна Бразилії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон став найкращим гравцем матчу проти Сербії (2:0) у 1 турі ЧС-2022.

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард "селесао" оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

  Актуально: Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022

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