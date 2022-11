Рішарлісон - найкращий гравець матчу Бразилія - Сербія на ЧС-2022

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон став найкращим гравцем матчу проти Сербії (2:0) у 1 турі ЧС-2022.

Про це повідомляє ФІФА.

Форвард "селесао" оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

Актуально: Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022

A unanimous choice after THAT goal 🇧🇷



The @Budweiser Player of the Match is @richarlison97!@BudFootball #YoursToTake #Budweiser #POTM pic.twitter.com/Iq02RdpMuB