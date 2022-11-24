Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон у матчі з Сербією забив найкрасивіший м'яч п'ятого ігрового дня Чемпіонату світу-2022.

На 73 хвилині поєдинку представник Тоттенгема виконав шалений удар боковими ножицями після пасу Вінісіуса Жуніора. Редакція Чемпіона одноголосно вважає, що цей гол є найкращим у всьому першому турі мундіалю в Катарі.

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Цей дивогол виявився остаточним у зустрічі й гарантував Бразилії перемогу з рахунком 2:0.

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