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Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022

Вчора 23:46 Андрій Дунець 188 0
Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022
#ЧС-2022, #Рішарлісон, #Збірна Бразилії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Бразилії Рішарлісон у матчі з Сербією забив найкрасивіший м'яч п'ятого ігрового дня Чемпіонату світу-2022.

На 73 хвилині поєдинку представник Тоттенгема виконав шалений удар боковими ножицями після пасу Вінісіуса Жуніора. Редакція Чемпіона одноголосно вважає, що цей гол є найкращим у всьому першому турі мундіалю в Катарі.

Відео

Цей дивогол виявився остаточним у зустрічі й гарантував Бразилії перемогу з рахунком 2:0.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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