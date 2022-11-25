Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Польщі зіграє з Саудівською Аравією.

Матч відбудеться у суботу, 26 листопада. Початок матчу о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3 2 Польща 1 0 1 0 0-0 1 3 Мексика 1 0 1 0 0-0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур

22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2

22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія

26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур