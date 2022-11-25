Головне
Збірна Бразилії завдяки дублю Рішарлісона перемогла Сербію у 1 турі ЧС-2022
Вчора 22:55 297
Гол дня: Рішарлісон забив шедевральний м'яч боковими ножицями за збірну Бразилії на ЧС-2022
Вчора 23:46 297
Рішарлісон забив фантастичний гол боковими ножицями в матчі Бразилія - Сербія на ЧС-2022
Вчора 23:01 764
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було
Вчора 22:55 5332
Роналду приніс перемогу Португалії над Ганою завдяки суперечливому пенальті - ВІДЕО
Вчора 20:31 662
Збірна Португалії переграла Гану у 1 турі ЧС-2022
Вчора 19:58 509
Уругвай та Південна Корея не визначили сильнішого в 1 турі ЧС-2022
Вчора 16:55 512
Гол Емболо приніс Швейцарії перемогу над Камеруном у 1 турі ЧС-2022
Вчора 13:56 379
Бразилія з Неймаром та Португалія з Роналду стартують: розклад матчів 24 листопада на чемпіонаті світу-2022
Вчора 09:06 518
Гол дня: Гаві потужним ударом упритул зі штангою довершив розгром Коста-Рики на ЧС-2022 - ВІДЕО
23.11.2022 23:45 606
Прямі трансляції

Польща - Саудівська Аравія: де дивитися матч ЧС-2022

Сьогодні 06:00 164 0
Польща - Саудівська Аравія: де дивитися матч ЧС-2022
#Польща, #Саудівська Аравія, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи С чемпіонату світу з футболу збірна Польщі зіграє з Саудівською Аравією.

Актуально: Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

Матч відбудеться у суботу, 26 листопада. Початок матчу о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Катар - чемпіон світу зі скандалів

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Саудівська Аравія 1 1 0 0 2-1 3
2  Польща 1 0 1 0 0-0 1
3  Мексика 1 0 1 0 0-0 1
4  Аргентина 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур

  • 22 листопада | 12:00 | Аргентина - Саудівська Аравія | 1:2
  • 22 листопада | 18:00 | Мексика - Польща | 0:0

2-й тур

  • 26 листопада | 15:00 | Польща - Саудівська Аравія
  • 26 листопада | 21:00 | Аргентина - Мексика

3-й тур

  • 30 листопада | 21:00 | Польща - Аргентина
  • 30 листопада | 21:00 | Саудівська Аравія - Мексика
Коментарі ()
Популярне зараз
Бразилія - Сербія 2:0. Як це було Бразилія - Сербія 2:0. Як це було 5332
Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Швейцарія - Камерун - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1208
Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд Уругвай - Південна Корея: стартові склади команд 2341
Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 Уругвай - Південна Корея: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022 1918
Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022 1384
Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 Англія - США: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022 1284
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 223891 3
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 215336
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 227978 5
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 28707
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3785 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 86329