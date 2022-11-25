Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру групи А чемпіонату світу з футболу збірна Нідерландів зіграє з Еквадором.

Матч відбудеться у п’ятницю, 25 листопада. Початок матчу о 18:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo, регіональних телеканалах Суспільного та на сайті Суспільне Спорт.

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Еквадор 1 1 0 0 2-0 3 2 Нідерланди 1 1 0 0 2-0 3 3 Сенегал 1 0 0 1 0-2 0 4 Катар 1 0 0 1 0-2 0

1-й тур

20 листопада | Катар - Еквадор | 0:2

Катар - Еквадор | 21 листопада | Сенегал - Нідерланди | 0:2

2-й тур

25 листопада | 15:00 | Катар - Сенегал

25 листопада | 18:00 | Нідерланди - Еквадор

3-й тур