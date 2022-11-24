Бразилія - Сербія 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна Бразилії впевнено переграє Сербію в 1 турі ЧС-2022

90' Даніло на газоні опинився після зіткнення з Алісоном.

90' 7 хвилин додав арбітр до основного часу.

89' Даніло подавав з флангу, Мартінеллі головою пробив повз ворота.

88' Також заміна в складі збірної Сербії: Максимович змінив Митровича.

87' Чергова заміна від Тіте: замість Рафіньї на поле вийшов Мартінеллі.

86' Родріго прострілював з флангу, захисники заблокували цей крос.

84' Пробивав Влахович по воротах, м'яч рикошетом пішов на кутовий.

83' Тепер Фред б'є у площину воріт і знову голкіпер тягне цей удар.

82' Родріго тепер пробивав, Милинкович-Савич зробив черговий сейв.

81' Каземіро наважився на дальній удар - поперечина рятує сербів.

79' Продовжують бразильці контролювати м'яч, незважаючи на здобуту перевагу.

77' І ще дві заміни в складі збірної Бразилії: автора дубля Рішарлісона та Неймара змінили Жезус та Антоні.

75' Подвійна заміна від Тіте: замість Пакети і Вінісіуса на поле вийшли Фред і Родріго.

73' ГООООООЛ! Збірна Бразилії подвоює рахунок. Вінісіус прострілив на Рішарлісона, який обробив м'яч і пробив ножицями в дальній кут. Справжінй бразильський, видовищний гол!

72' Втікали у контратаку бразильці, однак Вінісіус помилився з передачею і подарував м'яч супернику.

70' Тадич подавав з кутового і м'яч ледь не залетів у ворота Алісона, проте вдалося захисникам розрядити цю ситуацію.

68' Вінісіус вийшов на ударну позицію, але послизнувся Жуніор у м'яч пішов повз ворота.

66' Ще дві заміни в складі збірної Сербії: замість Лукича та Младеновича на поле вийшли Лазович та Влахович.

64' Лукич за розмови отримав жовту картку.

62' ГОООООЛ! Збірна Бразилії відкриває рахунок у матчі! Неймар прорвався у штрафний майданчик і віддав Вінісіусу під удар. Милинкович-Савич парирував м'яч, але Рішарлісон на добиванні поцілив порожні ворота.

61' Вінісіус також наважився на дальній удар, але не вдалося вінгеру Реала закрутити м'яч у дальню стійку.

60' Сандро потужно пробивав по воротах. Стійка рятує сербів.

59' Пішла подача з корнера, але бразильці вибили м'яч подалі.

58' Тадич подавав на дальню стійку - Сандро вибиває м'яч на кутовий.

57' Подвійна заміна в збірній Сербії: замість Гуделя та Живковича на поле вийшли Ілич та Радонич.

56' Лукич збив Неймара у центрі поля. Штрафний для збірної Бразилії.

54' Неймар пробивав з 11-метрів по воротах - невлучно.

53' Вінісіус класно по флангу прорвався і подавав у карний майданчик. Захисник головою вибив м'яч подалі.

52' Рафінья впав у штрафному майданчику, арбітр не відреагував на цей момент.

51' Пішла подача з корнеру від Неймара. Серби відбиваються.

50' Неймар сам пробивав зі штрафного, але від голови захисника м'яч пішов на кутовий.

49' Неймар проривався до воріт суперника, Гудель ціною жовтої збив бразильця.

48' Рішарлісона збили перед штрафним майданчиком - свисток арбітра мовчить.

47' Рафінья після перехоплення вийшов один на один, але пробив у голкіпера.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Нулі на табло після 45 хвилин поєдинку!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Рафінья втікав на правому фланзі, але помилився у дриблінгу і випустив м'яч за межі поля.

42' Неймар на фланзі поставив корпус і змусив суперника порушити правила.

40' Вінісіус запресингував суперника і намагався завдати удар по воротах, але у боротьбі з Міленковичем пробив повз.

38' Пакета прострілював на Рішарлісона - нападник Тоттенгема до м'яча не дістався.

36' Маркіньос та Пакета відібрали м'яч у Тадича, що обурило гравців збірної Сербії, але свисток арбітра промовчав.

34' Рафінья опинився на ударній позиції, але постріл прийшовся прямо в руки Милинковичу-Савичу.

32' Розіграли кутовий бразильці і Неймар прострілював, проте м'яч перехопив голкіпер збірної Сербії.

31' На ближню сітйку прострілював Неймар - буде ще один корнер.

30' Велькович після чергової подачі був вимушений переводити м'яч на кутовий.

28' Розіграли "Селесао" штрафний, однак простріл виявився засильним. Аут для збірної Сербії.

27' Сілва класну розрізну передачу виконав на Вінісіуса, але трішки не встиг до м'яча вінгер Реала.

25' Подача на Митровича послідувала - Алісон вистрибнув і забрав ігровий снаряд в руки.

23' Рафінья по фланзі втікав, але Павлович поставив корпус і дав м'ячу покинути поле.

21' Каземіро тепер наважився на дальній удар - Миленкович-Савич забирає м'яч в руки.

20' Неймар наважився на дальній удар. Потужний постріл прийняв на себе Велькович.

18' Неймара грубо збили на фланзі. Після невеликої паузи в матчі хавбек продовжив поєдинок.

16' Контролюють "Селесао" м'яч, поступово розігруючи позиційну атаку.

14' Знову Неймар подавав, на цей раз Ваня Милинкович-Савич забрав снаряд у руки.

13' Ледь "сухим листом" не забив Неймар. В останній момент голкіпер збірної Сербії кулаком вибив м'яч на ще один корнер.

12' Вінісіус проривався по флангу і зміг заробити кутовий для своєї команди.

11' З правого флангу пішла подача в карний майданчик збірної Бразилії, але Алісон без проблем забрав м'яч у руки.

10' Неймар отримав м'яч у штрафному майданчику, однак до удару справа не дійшла. Надійно поки грає сербський захист.

8' Савич по центру проривався, але захисники збірної Бразилії зупинили прорив сербського хавбека.

6' Неймара Павлович грубо збив у центрі поля. Жовта картка сербському захиснику.

4' Вінісіус розвивав атаку на швидкості, Рафінья отримав м'яч на фланзі і прострілював у центр. Оборонці збірної Сербії вибивають м'яч подалі.

3' Пресингують активно серби і притискають бразильців до своїх воріт на перших хвилинах.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Сербії.

Лунає гімн Бразилії!

Команди виходять на поле!

Напередодні матчу Тіте заявив, що Бразилія мріє виграти ЧС-2022.

Стартові склади команд:

Бразилія: Алісон - Даніло, Маркіньос, Т. Сілва, Сандро, Каземіро, Пакета, Неймар, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус.

Сербія: Ваня Милинкович-Савич - Велькович, Міленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, Сергій Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.

Бразилія зіграє із Сербією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи G у четвер 24 листопада на стадіоні Лусаїл Айконік. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

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