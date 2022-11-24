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Тіте: Бразилія мріє виграти ЧС-2022

Сьогодні 13:44 186 0
"Селесао" мають намір виграти світову першість
Тіте: Бразилія мріє виграти ЧС-2022
#Тіте, #Збірна Бразилії з футболу, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Globo.

Збірна Бразилії мріє про перемогу на чемпіонаті свтіу-2022 у Катарі.

Про це заявив головний тренер "Селесао" Тіте.

"Я не несу відповідальності за 20 років без перемог, а відповідаю лише за останні чотири роки. Історія збірної Бразилії прекрасна, і вона спричиняє тиск. Тисне вся країна, закохана у футбол. Особливо це стосується дітей, для яких футбол - частина освіти".

  Бразилія - Сербія: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

"Тиск є, але ми спокійні. Розуміємо, що у житті з'являються можливості. Мрії - її частина. Ми мріємо взяти кубок та стати чемпіонами світу. Якщо не вийде, то хочемо показати максимум. Чемпіоном стане лише одна збірна. У нас є мудрість та природність, яких прагнуть інші команди", сказав Тіте.

Сьогодні, 24 листопада, збірна Бразилії розпочне свій шлях на ЧС-2022 у матчі 1-го туру з Сербією.

Читайте: Бразилія - Сербія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

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