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Бразилія - Сербія 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 21:22 2928 0
Бразилія - Сербія 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Бразилія - Сербія - онлайн-трансляція LIVE - ЧС-2022

28' Розіграли "Селесао" штрафний, однак простріл виявився засильним. Аут для збірної Сербії.

27' Сілва класну розрізну передачу виконав на Вінісіуса, але трішки не встиг до м'яча вінгер Реала.

25' Подача на Митровича послідувала - Алісон вистрибнув і забрав ігровий снаряд в руки.

23' Рафінья по фланзі втікав, але Павлович поставив корпус і дав м'ячу покинути поле.

21' Каземіро тепер наважився на дальній удар - Миленкович-Савич забирає м'яч в руки.

20' Неймар наважився на дальній удар. Потужний постріл прийняв на себе Велькович.

18' Неймара грубо збили на фланзі. Після невеликої паузи в матчі хавбек продовжив поєдинок.

16' Контролюють "Селесао" м'яч, поступово розігруючи позиційну атаку.

14' Знову Неймар подавав, на цей раз Ваня Милинкович-Савич забрав снаряд у руки.

13' Ледь "сухим листом" не забив Неймар. В останній момент голкіпер збірної Сербії кулаком вибив м'яч на ще один корнер.

12' Вінісіус проривався по флангу і зміг заробити кутовий для своєї команди.

11' З правого флангу пішла подача в карний майданчик збірної Бразилії, але Алісон без проблем забрав м'яч у руки.

10' Неймар отримав м'яч у штрафному майданчику, однак до удару справа не дійшла. Надійно поки грає сербський захист.

8' Савич по центру проривався, але захисники збірної Бразилії зупинили прорив сербського хавбека.

6' Неймара Павлович грубо збив у центрі поля. Жовта картка сербському захиснику.

4' Вінісіус розвивав атаку на швидкості, Рафінья отримав м'яч на фланзі і прострілював у центр. Оборонці збірної Сербії вибивають м'яч подалі.

3' Пресингують активно серби і притискають бразильців до своїх воріт на перших хвилинах.

1' Матч розпочався!

Тепер звучить гімн Сербії.

Лунає гімн Бразилії!

Команди виходять на поле!

Напередодні матчу Тіте заявив, що Бразилія мріє виграти ЧС-2022.

Стартові склади команд:

Бразилія: Алісон - Даніло, Маркіньос, Т. Сілва, Сандро, Каземіро, Пакета, Неймар, Рафінья, Рішарлісон, Вінісіус.

Сербія: Ваня Милинкович-Савич - Велькович, Міленкович, Павлович, Живкович, Лукич, Гудель, Сергій Милинкович-Савич, Младенович, Тадич, Митрович.

Бразилія зіграє із Сербією у матчі першого туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи G у четвер 24 листопада на стадіоні Лусаїл Айконік. Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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