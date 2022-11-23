Захисник Саудівської Аравії зламав щелепу у матчі з Аргентиною

Стан футболіста після удару коліном в обличчя в компенсований до другого тайму час був критичним

Джерело - Gulf Today.

Захисник збірної Саудівської Аравії Ясер Аль-Шахрані отримав серйозну травму під час зіткнення з партнером по команді, голкіпером Мохаммедом Аль-Овайсом в матчі ЧС-2022 проти Аргентини (2:1).

Про це повідомляє Gulf Today.

Стан футболіста після удару коліном в обличчя в компенсований до другого тайму час був критичним.

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Після проведення рентгенівських знімків виявилося, що у 30-річного гравця переломи щелепи та лівих кісток обличчя. Через внутрішню кровотечу йому потрібне невідкладне хірургічне втручання.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман доручив перевезти Ясера на приватному літаку до Німеччини для лікування.

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