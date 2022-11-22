Польща - перша збірна, яка не забила три пенальті поспіль на чемпіонатах світу

Джерело - Чемпіон.

У матчі чемпіонату світу між Польщею та Мексикою (0:0) форвард поляків Роберт Левандовський не зумів реалізувати пенальті і встановив сумний рекорд.

Про це повідомляє портал Opta.

Після цього польська збірна стала першою в історії, яка не зуміла реалізувати три 11-метрові удари поспіль у матчах чемпіонату світу.

До Роберта Левандовського пенальті не реалізували Казімєж Дейна у 1978 році та Мацей Журавський у 2002 році.

В іншому матчі групи С збірна Саудівської Аравії сенсаційно переграла аргентинців із рахунком 2:1 та очолила турнірну таблицю цього квартету.