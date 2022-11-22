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Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією

Сьогодні 18:55 635 0
Лідер аргентинців прокоментував поразку
Мессі виступив із заявою після поразки Аргентини у матчі із Саудівською Аравією
#Аргентина, #Ліонель Мессі, #ЧС-2022

Джерело - Daily Express.

Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі немає слів виправдань після поразки своєї національної команди у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 із Саудівською Аравією (1:2).

Про це заявив футболіст.

"Немає виправдань. Ми будемо згуртованішими, ніж будь-коли. Ця команда сильна і вона це показала.

Це ситуація, з якою ми не стикалися тривалий час. Тепер збірна Аргентини має показати, що ми - справжня команда.

Ми повинні виправити свої помилки і спробувати досягти мети. Я в порядку, але розчарований результатом", - сказав Мессі.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, у матчі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу - 2022 збірна Аргентини зустрілася з національною командою Саудівської Аравії. Гра проходила на стадіоні Лусаїл Айконік та завершилася сенсаційною перемогою саудівців з рахунком 2:1. Єдиний гол аргентинців забив саме Мессі.

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