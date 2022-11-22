Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі немає слів виправдань після поразки своєї національної команди у матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2022 із Саудівською Аравією (1:2).

Про це заявив футболіст.

"Немає виправдань. Ми будемо згуртованішими, ніж будь-коли. Ця команда сильна і вона це показала.

Це ситуація, з якою ми не стикалися тривалий час. Тепер збірна Аргентини має показати, що ми - справжня команда.

Ми повинні виправити свої помилки і спробувати досягти мети. Я в порядку, але розчарований результатом", - сказав Мессі.