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Данія - Туніс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

Сьогодні 15:00 104 0
Данія - Туніс: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022
#Данія, #Туніс, #Чемпіонат світу 2022, #ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонат світу з футболу ФІФА 2022
Груповий етап, група D. 1-й тур
22 листопада, 2022 рік. 15:00

ДАНІЯ - ТУНІС
Стадіон Едьюкейшн Сіті (Аль-Раян, Катар)
Головний арбітр - 

У матчі 1 туру в групі D на чемпіонаті світу з футболу-2022 збірна Данії зіграє з Тунісом. Матч відбудеться у вівторок, 22 листопада о 15:00 за київським часом на стадіоні Едьюкейшн Сіті  в Аль-Раяні, якій вміщує 40 тисяч глядачів.

В іншому матчі групи D збірна Франції зіграє з Австралією.

Данія

  • Місце в рейтингу ФІФА - 10

Збірна Данії виступала на фінальних частинах 5-ти чемпіонатів світу. Найкраще виступила у 1998 році у Франції, коли дійшла до 1/4 фіналу. Ще тричі Данія грала в 1/8 фіналу.

У відборі на ЧС-2022 команда впевнено виграла групу F (набрала 27 очок) і напряму потрапила на турнір.

Склад:

Воротарі: Каспер Шмейхель (Ніцца, Франція), Фредерік Реннов (Уніон, Німеччина), Олівер Крістенсен (Герта, Німеччина).

Захисники: Сімон К'єр (Мілан, Італія), Йоакім Мегле (Аталанта, Італія), Расмус Ніссен Крістенсен (Лідс, Англія), Єнс Стрюгер Ларсен (Трабзонспор, Туреччина), Даніель Васс (Брондбю), Андреас Крістенсен (Барселона, Іспанія), Йоакім Андерсен (Крістал Пелес, Англія), Віктор Нельссон (Галатасарай), Александр Бах (Бенфіка, Португалія).

Півзахисники: Матіас Йенсен (Брентфорд, Англія), Крістіан Нергор (Брентфорд, Англія), П'єр-Еміль Гейб'єрг (Тоттенгем, Англія), Томас Ділейні (Севілья, Іспанія), Каспер Дольберг (Севілья, Іспанія), Крістіан Еріксен (Манчестер Юнайтед, Англія), Роберт Сков (Гоффенгайм, Німеччина), Андреас Сков Ольсен (Брюгге, Бельгія).

Нападники: Андреас Евальд Корнеліус (Копенгаген), Йонас Вінд (Вольфсбург, Німеччина), Міккель Дамсгор (Брентфорд, Англія), Мартін Брейтвейт (Еспаньйол, Іспанія), Юссуф Юрарі Поульсен (Лейпциг, Німеччина), Єспер Ліндстрьом (Айнтрахт, Німеччина).

Туніс

  • Місце в рейтингу ФІФА - 30

Збірна Тунісу також виступала на 5-ти ЧС. Жодного разу команди не вийшла з групи.

У відборі на ЧС-2022 команда у фіналі кваліфікації здолала Малі (0:0, 1:0).

Склад:

Воротарі: Аймен Дамен (Спортиф Сфаксієн), Моуэз Хассан (Африкан), Бечир Бен Саїд (Монастир), Аймен Матлуті (Етуаль дю Сахель).

Захисники: Алі Абді (Кан, Франція), Мохамед Дрегер (Люцерн, Швейцарія), Алі Маалул (Аль-Аглі, Єгипет), Ваджді Кешріда (Атромітос, Греція), Надер Гандрі (Африкан), Яссін Мерія (Есперанс), Білель Іфа (Кувейт), Ділан Бронн (Салернітана, Італія), Монтассар Тальбі (Лор'ян, Франція).

Півзахисники: Елліс Схірі (Кельн, Німеччина), Гайлен Шаалелі (Есперанс), Аїсса Лайдуні (Ференцварош, Угорщина), Мохамед Алі Бен Ромдане (Есперанс), Фержані Сассі (Аль-Духаїль, Катар), Ганнібал Межбрі (Бірмінгем, Англія).

Нападники: Юссеф Мсакні (Аль-Арабі, Катар), Сейфеддіне Жазірі (Замалек, Єгипет), Наїм Сліті (Еттіфак), Іссам Жебалі (Оденсе, Данія), Таха Яссін Хеніссі (Кувейт), Аніс Бен Слімане (Брондбю, Данія), Вахбі Хазрі (Монпелье, Франція).

Історія зустрічей

Між собою команди зустрічалися одного разу, і то лише у товариському матчі. 26 травня 2002 року Данія з рахунком 1:0 перемогла Туніс.

Прогноз букмекерів

Коефіцієнти на перемогу Данії - 1,49, на перемогу Тунісу - 8,10, на нічию - 4,10.

Прогноз Чемпіона

Перемога Данії - 2:1

Пряма трансляція

Офіційними трансляторами чемпіонату світу в Україні є Суспільне, медіасервіс Megogo і радіо Промінь. Детальніше про трансляції читайте ТУТ.

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