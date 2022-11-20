Особливий Мундіаль: усе найголовніше напередодні старту ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Із 20 листопада по 18 грудня в Катарі відбудеться фінальна стадія 22-го чемпіонату світу з футболу ФІФА. 32 команди, які подолали відбірковий турнір розподілено на 8 груп. До 1/8 фіналу виходять команди, які посядуть перші два місця в турнірній таблиці своєї групи.

У матчі-відкритті збірна господарів турніру зіграє проти збірної Еквадору. Фінальний матч відбудеться 18 грудня 2022 року на Національному стадіоні в Лусаїлі.

Склади груп

Група A

М Команда 1 Катар 2 Еквадор 3 Сенегал 4 Нідерланди

Група B

М Команда 1 Англія 2 Іран 3 США 4 Вельс

Група C

М Команда 1 Аргентина 2 Саудівська Ар. 3 Мексика 4 Польща

Група D

М Команда 1 Франція 2 Австралія 3 Данія 4 Туніс

Група E

М Команда 1 Іспанія 2 Коста-Рика 3 Німеччина 4 Японія

Група F

М Команда 1 Бельгія 2 Канада 3 Марокко 4 Хорватія

Група G

М Команда 1 Бразилія 2 Сербія 3 Швейцарія 4 Камерун

Група H

М Команда 1 Португалія 2 Гана 3 Уругвай 4 Пд. Корея

Стадіони

Лусаїл Іконік

Місткість: 80 тисяч глядачів.

Аль-Байт

Місткість: 60 тисяч глядачів.

Ахмед бін Алі

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Міжнародний стадіон Халіфа

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Аль-Джануб

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Аль-Тумама

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Едьюкейшн Сіті

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон 974 (Рас-Абу-Абуд)

Місткість: 40 тисяч глядачів.

Трансляції

В Україні ЧС-2022 транслюватимуть телеканали Суспільного Мовлення, Радіо Промінь, сайт Суспільне Спорт та медіасервіс MEGOGO.

Суспільне Мовлення покаже всі матчі турніру — 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій.

Коментатори (MEGOGO):

Вадим Скічко Віталій Кравченко Сергій Лук‘яненко Роберто Моралес Володимир Кобельков Роман Бебех Олексій Іванов Іван Громіков Сергій Пейчев Віталій Звєров Віталій Волочай Вадим Шевякін

Коментатори (Суспільне):

Андрій Столярчук Віталій Волочай Галина Вініченко Владислав Шалота Вадим Шевякін Єгор Джулай Вадим Похвала

Дивні правила поведінки для вболівальників

У вересні цього року видання RMC Sport публікувало витримки з 16-сторінкового документа із правилами поведінки для акредитованих осіб на ЧС-2022 в Катарі під назвою "Катар - що можна і не можна робити":

Не вітайтеся з жінками фізичним контактом. Обіймів також краще уникати. З жінкою можна привітатися усно, тримаючи відповідну дистанцію. Під час привітання можна тримати праву руку на серці як знак поваги. Коли ви заходите в приміщення, спочатку вітайте найстаршого та людину з найвищим статусом. Якщо ви торкнетеся чиєїсь голови, це означатиме знак неймовірної пошани для нього. Завжди тримайте чашку та їжте правою рукою, особливо традиційні страви. Ліва рука в Катарі використовується для особистої гігієни. Не витріщайтеся на інших людей. Це вважається дуже грубим жестом. Права сторона - пріоритетна. Якщо ви виходите звідкись (двері, ліфт, сходи, ескалатор), людина, що знаходиться праворуч, повинна виходити першою. Подарунок теж треба приймати правою рукою. Ніколи не сидіть з однією ногою на іншій, особливо коли ступня повернута в бік іншої людини. Це вважається образою. Публічні прояви любові дозволені в міру. Флірт - вже занадто. Не вмикайте гучну музику у час молитов. Жінкам можна не покривати волосся у повсякденні, окрім мечеті. Але бажано - щоб інтегруватися та уникнути непотрібної уваги. Вдягайтеся помірно. Одяг повинен покривати плечі та коліна. Жінкам слід вдягати довгі штани чи спідниці та довгі сорочки, які закривають шию та груди. Футболки без рукавів, короткі спідниці чи плаття, кроп-топи суворо заборонені. Також варто переконатися, що одяг не прозорий і не занадто обтягуючий. Ювелірні прикраси залишайте вдома. Крім обручки та наручного годинника, носіння будь-якої ювелірки (браслети, намиста, сережки) вважається образливим. Не можна привозити з собою алкоголь, наркотики, свинину чи порнографічні матеріали. Релігійні та політичні теми в розмовах треба згадувати дуже обережно. Переконувати когось у прийнятті іншої релігії заборонено законом. Заборонено фотографувати урядові будівлі, військові об'єкти та об'єкти підприємницької діяльності.

Нагадаємо, частина цивілізованого світу має серйозні претензії до Катару у зв'язку з недотриманням цією країною елементарних прав людини. В лютому 2021 року британське видання The Guardian опубліквало розслідування, в якому стверджувалося, що з часу отримання Катаром права проведення чемпіонату світу на будівництві загинуло 6,5 тисяч робітників-мігрантів через порушення їхніх базових прав, жахливі умови та недотримання правил безпеки.

Переможці попередніх Мундіалів

Бразилія - 5 разів (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

- 5 разів (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Німеччина - 4 рази (1954, 1974, 1990, 2014)

- 4 рази (1954, 1974, 1990, 2014) Італія - 4 рази (1934, 1938, 1982, 2006)

- 4 рази (1934, 1938, 1982, 2006) Аргентина - 2 рази (1978, 1986)

- 2 рази (1978, 1986) Франція - 2 рази (1998, 2018)

- 2 рази (1998, 2018) Уругвай - 2 рази (1930, 1950)

- 2 рази (1930, 1950) Іспанія - 1 раз (2010)

- 1 раз (2010) Англія - 1 раз (1966)

Топ-5 бомбардирів у історії турніру

Мірослав Клозе (Німеччина) - 16 голів Роналдо (Бразилія) - 15 голів Герд Мюллер (НІмеччина) - 14 голів Жуст Фонтен (Франція) - 13 голів Пеле (Бразилія) - 12 голів

Прогноз букмекерів

Аналітики вважають головним фаворитом турніру збірну Бразилії (коефіцієнт 4,75). Друге місце у списку ймовірних переможців ЧС-2022 віддають Аргентині (6,50). Далі йдуть Франція (7.00), Англія (9.00) та Іспанія (9.00).

Найгірші шанси, на думку букмекерів, мають Іран, Саудівська Аравія та Коста-Рика із коефіцієнтом 751.

Цікаві факти