ЧС-2022 стартує 20 листопада

Джерело - Чемпіон.

З 20 листопада по 18 грудня у Катарі відбудеться Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Транслюватимуть матчі місцеві телеканали Суспільного Мовлення, Радіо Промінь, сайт Суспільне Спорт та медіасервіс MEGOGO.

Суспільне Мовлення транслюватиме всі матчі турніру — 46 у прямому ефірі та 18 у запису. Медіасервіс MEGOGO надасть доступ до всіх прямих трансляцій. Крім показу поєдинків, на платформах Суспільного та MEGOGO виходитиме додатковий контент, аби глядачі не пропустили жодної миттєвості мундіалю.

● Щодня на місцевих телеканалах Суспільного Мовлення та сайті Суспільне Спорт виходитимуть студійні програми — передматчева, а також підсумкова студія ігрового дня. На сайті Суспільне Спорт будуть доступні повні повтори усіх матчів;

● Радіотрансляції матчів можна слухати на Радіо Промінь. Також в ефірі радіо напередодні та під час Чемпіонату світу виходитиме подкаст "Футбольний кАтарсис", а також рубрика "Цікаві факти про Мундіаль";

● На ютуб-каналі Суспільне Спорт виходитимуть щоденні дайджести, а також репортажі від журналістів Суспільного безпосередньо з Катару.

Медіасервіс MEGOGO покаже всі 64 матчі Чемпіонату світу в прямому ефірі, в тому числі 18 ексклюзивно.

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Головний футбольний турнір чотириріччя транслюватиметься в повному обсязі в якості Full HD на інтерактивних каналах "MEGOGO Футбол" та в розділі "Спорт", доступних за передплатою "Максимальна" та "Спорт". Крім цього, значна кількість ігрових днів буде супроводжена студійним мовленням за участю відомих футболістів, тренерів та експертів.