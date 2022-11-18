Катар вимагає від ФІФА заборонити продаж алкоголю на стадіонах

Катар створив проблеми для ФІФА

За два дні до початку чемпіонату світу правляча родина Катару звернулась до ФІФА з вимогою заборонити продаж алкоголю на стадіонах.

Про це повідомляє The Times.

Офіційно про це мають повідомити вже сьогодні, хоча перемовини продовжуються

На цей час, згідно правил мундіалю, вболівальники можуть купляти алкоголь на території стадіонів в спеціальних зонах за три години до початку матчу та протягом години після фінального свистка. Але катарці хочуть повністю заборонити вживання алкоголю. В такому випадку алкоголь залишиться лише в фан-зонах та, можливо, у VIP-ложах.

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Настільки пізнє звернення стало справжньою несподіванкою для ФІФА і для виробника та ключового спонсора турніру компанії Budweiser. Якщо заборона вступить в силу, то під загрозою опиниться і багатомільйонний контракт між ФІФА і Budweiser.

Нагадаємо, що державною релігією Катару є іслам. Тому в країні суворо заборонено пити алкогольні напої в громадських місцях.

Раніше повідомлялося, що Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022.