Бразилія та Аргентина - головні фаворити: букмекери дали прогноз на чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.
Напередодні чемпіонату світу з футбол ФІФА 2022, який 20 листопада розпочнеться в Катарі, букмекери назвали головних фаворитів турніру.
Найбільші шанси на виграш трофею має збірна Бразилії. Коефіцієнт на перемогу п'ятиразових чемпіонів світу - 4,5. Другим фаворитом є збірна Аргентини - 6,0. Замикає трійку чинний чемпіон світу - збірна Франції - 7,5.
Головними аутсайдерами фахівці вважають збірні Ірану, Саудівської Аравії і Коста-Рики. Коефіцієнт - 751,0. Досить низько оціннються шанси збірної Бельгії - одного з головних фаворитів останніх великих турнірів і півфіналіста Євро-2020 - збірної Данії.
Котирування букмекерів на перемогу в чемпіонаті світу-2022
- Бразилія - 4,5
- Аргентина - 6,0
- Франція - 7,5
- Англія - 9,0
- Іспанія - 9,0
- Німеччина - 11,0
- Португалія - 15,0
- Нідерланди - 15,0
- Бельгія - 17,0
- Данія - 29,0
- Уругвай - 51,0
- Хорватія - 51,0
- Сенегал - 81,0
- Швейцарія - 81,0
- США - 101,0
- Польща - 121,0
- Мексика - 151,0
- Еквадор - 151,0
- Сербія - 151,0
- Камерун - 201,0
- Канада - 251,0
- Марокко - 251,0
- Японія - 251,0
- Гана - 251,0
- Вельс - 251,0
- Австралія - 251,0
- Республіка Корея - 251,0
- Катар - 351,0
- Туніс - 351,0
- Іран - 751,0
- Саудівська Аравія - 751,0
- Коста-Рика - 751,0
Факт
Лише 7 збірніх із 32, які представлені на чемпіонаті світу, вигравали Мундіаль:
- Бразилія - 5 разів (1958, 1962, 1970, 1994, 2002);
- Німеччина - 4 рази (1954, 1974, 1990, 2014);
- Аргентина - 2 рази (1978, 1986);
- Франція - 2 рази (1998, 2018);
- Уругвай - 2 рази (1930, 1950);
- Іспанія - 1 раз (2010);
- Англія - 1 раз (1966).
Головний фаворит чемпіонату - Бразилія - востаннє тріумфувала в далекому вже 2002 році. Після того команда не грала навіть у фіналі - лише один півфінал на домашній першості у 2014 році. Збірна Аргентини востаннє ставала чемпіоном світу в 1986 році. Після чого Альбіселесте добиралися до фінального матчу двічі й двічі їхньому шляху ставали німці (в обох випадках - 1:0) - у 1990 році все вирішив сумнівний пенальті, у 2014 році Мессі і Ко програли в додатковий часс. Франція - чинний чемпіон світу.
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