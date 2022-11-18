Бразилія та Аргентина - головні фаворити: букмекери дали прогноз на чемпіонат світу-2022

Джерело - Чемпіон.

Напередодні чемпіонату світу з футбол ФІФА 2022, який 20 листопада розпочнеться в Катарі, букмекери назвали головних фаворитів турніру.

Найбільші шанси на виграш трофею має збірна Бразилії. Коефіцієнт на перемогу п'ятиразових чемпіонів світу - 4,5. Другим фаворитом є збірна Аргентини - 6,0. Замикає трійку чинний чемпіон світу - збірна Франції - 7,5.

Головними аутсайдерами фахівці вважають збірні Ірану, Саудівської Аравії і Коста-Рики. Коефіцієнт - 751,0. Досить низько оціннються шанси збірної Бельгії - одного з головних фаворитів останніх великих турнірів і півфіналіста Євро-2020 - збірної Данії.

Котирування букмекерів на перемогу в чемпіонаті світу-2022

Бразилія - 4,5

Аргентина - 6,0

Франція - 7,5

Англія - 9,0

Іспанія - 9,0

Німеччина - 11,0

Португалія - 15,0

Нідерланди - 15,0

Бельгія - 17,0

Данія - 29,0

Уругвай - 51,0

Хорватія - 51,0

Сенегал - 81,0

Швейцарія - 81,0

США - 101,0

Польща - 121,0

Мексика - 151,0

Еквадор - 151,0

Сербія - 151,0

Камерун - 201,0

Канада - 251,0

Марокко - 251,0

Японія - 251,0

Гана - 251,0

Вельс - 251,0

Австралія - 251,0

Республіка Корея - 251,0

Катар - 351,0

Туніс - 351,0

Іран - 751,0

Саудівська Аравія - 751,0

Коста-Рика - 751,0

Факт

Лише 7 збірніх із 32, які представлені на чемпіонаті світу, вигравали Мундіаль:

Бразилія - 5 разів (1958, 1962, 1970, 1994, 2002);

- 5 разів (1958, 1962, 1970, 1994, 2002); Німеччина - 4 рази (1954, 1974, 1990, 2014);

- 4 рази (1954, 1974, 1990, 2014); Аргентина - 2 рази (1978, 1986);

- 2 рази (1978, 1986); Франція - 2 рази (1998, 2018);

- 2 рази (1998, 2018); Уругвай - 2 рази (1930, 1950);

- 2 рази (1930, 1950); Іспанія - 1 раз (2010);

- 1 раз (2010); Англія - 1 раз (1966).

Головний фаворит чемпіонату - Бразилія - востаннє тріумфувала в далекому вже 2002 році. Після того команда не грала навіть у фіналі - лише один півфінал на домашній першості у 2014 році. Збірна Аргентини востаннє ставала чемпіоном світу в 1986 році. Після чого Альбіселесте добиралися до фінального матчу двічі й двічі їхньому шляху ставали німці (в обох випадках - 1:0) - у 1990 році все вирішив сумнівний пенальті, у 2014 році Мессі і Ко програли в додатковий часс. Франція - чинний чемпіон світу.

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