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Бразилія та Аргентина - головні фаворити: букмекери дали прогноз на чемпіонат світу-2022

Сьогодні 12:00 222 0
Бразилія та Аргентина - головні фаворити: букмекери дали прогноз на чемпіонат світу-2022
#Чемпіонат світу 2022

Джерело - Чемпіон.

Напередодні чемпіонату світу з футбол ФІФА 2022, який 20 листопада розпочнеться в Катарі, букмекери назвали головних фаворитів турніру.

Найбільші шанси на виграш трофею має збірна Бразилії. Коефіцієнт на перемогу п'ятиразових чемпіонів світу - 4,5. Другим фаворитом є збірна Аргентини - 6,0. Замикає трійку чинний чемпіон світу - збірна Франції - 7,5.

Головними аутсайдерами фахівці вважають збірні Ірану, Саудівської Аравії і Коста-Рики. Коефіцієнт - 751,0. Досить низько оціннються шанси збірної Бельгії - одного з головних фаворитів останніх великих турнірів і півфіналіста Євро-2020 - збірної Данії.

Котирування букмекерів на перемогу в чемпіонаті світу-2022

  • Бразилія - 4,5
  • Аргентина - 6,0
  • Франція - 7,5
  • Англія - 9,0
  • Іспанія - 9,0
  • Німеччина - 11,0
  • Португалія - 15,0
  • Нідерланди - 15,0
  • Бельгія - 17,0
  • Данія - 29,0
  • Уругвай - 51,0
  • Хорватія - 51,0
  • Сенегал - 81,0
  • Швейцарія - 81,0
  • США - 101,0
  • Польща - 121,0
  • Мексика - 151,0
  • Еквадор - 151,0
  • Сербія - 151,0
  • Камерун - 201,0
  • Канада - 251,0
  • Марокко - 251,0
  • Японія - 251,0
  • Гана - 251,0
  • Вельс - 251,0
  • Австралія - 251,0
  • Республіка Корея - 251,0
  • Катар - 351,0
  • Туніс - 351,0
  • Іран - 751,0
  • Саудівська Аравія - 751,0
  • Коста-Рика - 751,0

Факт

Лише 7 збірніх із 32, які представлені на чемпіонаті світу, вигравали Мундіаль:

  • Бразилія - 5 разів (1958, 1962, 1970, 1994, 2002);
  • Німеччина - 4 рази (1954, 1974, 1990, 2014);
  • Аргентина - 2 рази (1978, 1986);
  • Франція - 2 рази (1998, 2018);
  • Уругвай - 2 рази (1930, 1950);
  • Іспанія - 1 раз (2010);
  • Англія - 1 раз (1966).

Головний фаворит чемпіонату - Бразилія - востаннє тріумфувала в далекому вже 2002 році. Після того команда не грала навіть у фіналі - лише один півфінал на домашній першості у 2014 році. Збірна Аргентини востаннє ставала чемпіоном світу в 1986 році. Після чого Альбіселесте добиралися до фінального матчу двічі й двічі їхньому шляху ставали німці (в обох випадках - 1:0) - у 1990 році все вирішив сумнівний пенальті, у 2014 році Мессі і Ко програли в додатковий часс. Франція - чинний чемпіон світу.

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