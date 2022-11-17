Головне
Гутцайт - обраний новим президентом НОК України
Вчора 17:44 796
Бубка, Харлан, Подкопаєва та інші - у Виконкомі НОК України
Вчора 19:35 703
Збірна України U-19 вирвала перемогу в Косово у 1 турі відбору до Євро-2023
Вчора 16:31 589
Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України
Вчора 16:08 1659
Динамо перемогло Інгулець у 1 турі УПЛ
Вчора 14:55 677
Мільйони переглядів та батли в коментарях: Як FAVBET виводить підтримку ЗСУ в тренди соцмереж
Вчора 14:17 251
Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося
Вчора 13:52 922
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
16.11.2022 23:21 9242
МПК призупинив членство Паралімпійського комітету росії
16.11.2022 21:20 502
Караваєв-старший: Російська поліція приходила в наш будинок в Херсоні
16.11.2022 17:16 3562 1
Прямі трансляції

Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ

Вчора 22:20 635 0
Катарці мають виграти перший матч з рахунком 1:0
Катар заплатив Еквадору за перемогу на ЧС-2022, - ЗМІ
#Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Катар заплатив Еквадору 7,4 млн доларів за те, щоб вони програли їм дебютний матч ЧС-2022.

Про це повідомив Регіональний керівник Британського центру близькосхідних досліджень Амджад Таха.

Господарі чемпіонату світу мають виграти перший матч мундіалю з мінімальним рахунком 1:0 завдяки голу в другому таймі.

Таха заявляє, що п'ять катарських джерел та одне еквадорське підтвердили йому цю інформацію.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України Шевченка, Усика та Суркіса обрали членами НОК України 1659
Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла Беленюк про вибори НОК: Сьогодні стара система перемогла 1470
Гутцайт - обраний новим президентом НОК України Гутцайт - обраний новим президентом НОК України 796
Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося Вибори президента Федерації біатлону України: революції не сталося 922
Луческу часто проявляє агресію і деспотизм Луческу часто проявляє агресію і деспотизм 1043
Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України Шуфрича переобрали до персонального складу членів НОК України 1017
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31912 2
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 2144
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9832 6
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 29089
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 22149
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 49 19989