Дешам визначився зі заміною для травмованого Нкунку

Збірна Франції визначилась із заміною для травмованого гравця РБ Лейпцига Крістофера Нкунку.

Про це повідомляє Globo.

Головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам вирішив зупинити власний вибір на ще одному представнику німецької Бундесліги — нападнику франкфуртського Айнтрахта Рандалі Коло Муані.

23-річний футболіст лише під час цьогорічної літньої трансферної кампанії поповнив склад "орлів", перейшовши зі французького Нанта в якості вільного агента.

За 23 зіграних матчі в новому сезону Коло Муані забив вісім голів та віддав 11 гольових передач.

Раніше Франція оголосила заявку на ЧС-2022.