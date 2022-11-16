Форвард збірної Франції пропустить ЧС-2022

Нападник травмувався за декілька днів до старту ЧС-2022

Увечері вівторка, 15 листопада, пройшло тренування збірної Франції, яка готується до виступів на чемпіонаті світу-2022.

У ході сесії ушкодження отримав форвард РБ Лейпцига Крістофер Нкунку. 25-річний футболіст в одному епізоді зіткнувся з Едуарду Камавінгою, після чого взявся за коліно.

Пошкодження виявилося надто серйозним. Як повідомляє Фабріціо Романо, Нкунку, на жаль, буде змушений пропустити чемпіонат світу через отриману травму коліна.

Наразі невідомо, чи стане Дідьє Дешам викликати когось у розташування збірної для заміни Нкунку.

Раніше Франція оголосила заявку на ЧС-2022.