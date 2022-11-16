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Форвард збірної Франції пропустить ЧС-2022

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Нападник травмувався за декілька днів до старту ЧС-2022
Форвард збірної Франції пропустить ЧС-2022
#Крістофер Нкунку

Джерело - isport.ua.

Увечері вівторка, 15 листопада, пройшло тренування збірної Франції, яка готується до виступів на чемпіонаті світу-2022.

У ході сесії ушкодження отримав форвард РБ Лейпцига Крістофер Нкунку. 25-річний футболіст в одному епізоді зіткнувся з Едуарду Камавінгою, після чого взявся за коліно.

Пошкодження виявилося надто серйозним. Як повідомляє Фабріціо Романо, Нкунку, на жаль, буде змушений пропустити чемпіонат світу через отриману травму коліна.

Наразі невідомо, чи стане Дідьє Дешам викликати когось у розташування збірної для заміни Нкунку.

Раніше Франція оголосила заявку на ЧС-2022.

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