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Франція оголосила заявку на ЧС-2022

Сьогодні 17:30 173 0
Чинні чемпіони світу з футболу – збірна Франції – оголосили офіційну заявку на чоловічий чемпіонат світу-2022, що розпочнеться 20 листопада в Катарі.
Франція оголосила заявку на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.

Тренерський штаб національної збірної Франції на чолі з Дідьє Дешамом визначився зі списком із 25 футболістів, які поїдуть із командою на чемпіонат світу у Катарі.

Заявка збірної Франції на чемпіонат світу-2022

Голкіпери: Альфонс Ареола (Вест Гем, Англія), Уго Льоріс (Тоттенгем Готспур, Англія), Стів Манданда (Ренн, Франція)

Захисники: Лукас Ернандес, Бенжамен Павар, Дайо Упамекано (усі – Баварія Мюнхен, Німеччина), Тео Ернандес (Мілан, Італія), Преснель Кімпембе (ПСЖ, Франція), Ібраїма Конате (Ліверпуль, Англія), Жуль Кунде (Барселона, Іспанія), Вільям Саліба (Арсенал, Англія), Рафаель Варан (Манчестер Юнайтед, Англія)

Півзахисники: Едуарду Камавінґа, Орельєн Чуамені (обидва – Реал Мадрид, Іспанія), Юссуф Фофана (Монако, Франція), Маттео Гендузі, Жордан Верету (обидва – Олімпік, Франція), Адріан Рабйо (Ювентус, Італія)

Нападники: Карім Бензема (Реал Мадрид, Іспанія), Кінґслі Коман (Баварія Мюнхен, Німеччина), Усман Дембеле (Барселона, Іспанія), Олів'є Жіру (Мілан, Італія), Антуан Грізманн (Атлетіко Мадрид, Іспанія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція), Крістофер Нкунку (Лейпциг, Німеччина)

Перший матч на чемпіонаті світу-2022 збірна Франції проведе 22 листопада проти Австралії.

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