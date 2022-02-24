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Польща, Чехія та Швеція виступили проти матчів у Росії в рамках відбору ЧС-2022

Сьогодні 18:54 157 0
Європейські країни не хочуть мати нічого спільного з Росією
Польща, Чехія та Швеція виступили проти матчів у Росії в рамках відбору ЧС-2022
#Польща, #Чехія, #ЧС-2022, #Швеція

Джерело - pzpn.pl.

Польща, Швеція та Чехії вимагають УЄФА запровадити санкції проти Росії.

Заяву опублікував сайт PZPN.

Важливо: Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли

"Футбольні федерації Польщі, Швеції та Чехії категорично засуджують агресію Росії щодо України. З огляду на ситуацію, що склалася, Польська футбольна асоціація (PZPN), Svenska Fotballlförbundet (SvFF) та Fotbalová asociace České republiky (FAČR) висловлюють тверду позицію, відповідно до якої матчі плей-офф кваліфікації ЧС-2022, заплановані на 24 та 29 березня 2022 року, не повинні відбуватися у Росії.

Ті, хто підписався під цим зверненням, не розглядають поїздку до Росії і проведення там футбольних матчів. Військова ескалація, яку ми спостерігаємо, пов'язана із серйозними наслідками та значним зниженням рівня безпеки наших представництв та офіційних делегацій. Тому ми очікуємо негайної реакції ФІФА та УЄФА та подання альтернативних рішень для майбутніх матчів", – йдеться у спільній заяві.

Раніше УЄФА засудила вторгнення Росії в Україну.

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