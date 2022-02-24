УЄФА засудила вторгнення Росії в Україну

УЄФА засудила Росію за початок війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

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"УЄФА поділяє серйозне занепокоєння міжнародного спільноти ситуацією в галузі безпеки, що складається в Європі, і рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну.

Як керівний орган європейського футболу, УЄФА невпинно працює над розвитком та просуванням футболу відповідно до спільних європейських цінностей, таких як мир та повага до прав людини, в дусі Олімпійської хартії. Ми, як і раніше, сповнені рішучості проявити солідарність із футбольною спільнотою України та готові протягнути руку допомоги українському народу.

Ми розглядаємо цю ситуацію з усією серйозністю та невідкладністю. Рішення буде прийнято виконавчим комітетом УЄФА і оголошено завтра", – йдеться у заяві.