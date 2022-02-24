Головне
Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:55 676
УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів з Росії через вторгнення в Україну
Сьогодні 14:36 314
Чемпіонат України призупинено у зв’язку із введення воєнного стану
Сьогодні 09:59 365
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 00:09 433
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Вчора 22:17 527
29 українців візьмуть участь в ХІІІ зимових Паралімпійських іграх у Пекіні
Вчора 22:08 479
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни
Вчора 22:06 22591
УАФ призупинить футбольні змагання в Україні - журналіст
Вчора 20:10 1184
Динамо підтвердило перенесення матчу Юнацької ліги УЄФА зі Спортінгом
Вчора 16:54 785
Марченко програв Річарду у другому колі турніру в Італії
Вчора 14:41 287
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

УЄФА засудила вторгнення Росії в Україну

Сьогодні 18:10 51 0
УЄФА засудила вторгнення Росії в Україну
УЄФА засудила вторгнення Росії в Україну
#УЄФА

Джерело - uefa.com.

УЄФА засудила Росію за початок війни проти України.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Важливо: Росія почала війну проти України: Розпочалися масовані обстріли

"УЄФА поділяє серйозне занепокоєння міжнародного спільноти ситуацією в галузі безпеки, що складається в Європі, і рішуче засуджує військове вторгнення Росії в Україну.

Як керівний орган європейського футболу, УЄФА невпинно працює над розвитком та просуванням футболу відповідно до спільних європейських цінностей, таких як мир та повага до прав людини, в дусі Олімпійської хартії. Ми, як і раніше, сповнені рішучості проявити солідарність із футбольною спільнотою України та готові протягнути руку допомоги українському народу.

Ми розглядаємо цю ситуацію з усією серйозністю та невідкладністю. Рішення буде прийнято виконавчим комітетом УЄФА і оголошено завтра", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, УЄФА обговорить участь російських клубів у єврокубках.

Раніше Де Дзербі відмовився покидати Україну.

Коментарі ()
Популярне зараз
Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Бенфіка - Аякс - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2277
Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів Атлетіко - Манчестер Юнайтед - онлайн-трансляція LIVE, Ліга чемпіонів 2311
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 22591
Суркіс відреагував на можливе призупинення УПЛ Суркіс відреагував на можливе призупинення УПЛ 3374
УЄФА закликали розірвати контракт з російським Газпромом УЄФА закликали розірвати контракт з російським Газпромом 1513
В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ В Україні скасують всі спортивні змагання - ЗМІ 2349 1
Рекомендуємо
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10025
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 37040 1
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 35128
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 17590
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 15256
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 8677 3