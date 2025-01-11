Проміняв Олімпіаду на Ігри дружби: помер відомий болгарський борець

За 5 днів до свого 66-річчя помер відомий болгарський борець Камен Пенєв.

Про це повідомила Федерація боротьби Болгарії.

Причини смерті невказані.

За кар'єру йому вдалося стати чемпіоном Європи 1983 року у ваговій категорії до 68 кг. Того ж року він завоював бронзу чемпіонату світу, який проходив у Києві. Згодом він здобуде ще одну бронзову медаль чемпіонату світу.

Камен входив до списку претендентів на медалі на Олімпійських іграх 1984. Оскільки подію приймав Лос-Анджелес, то країни "комуністичного табору" проігнорували її і виступили на Іграх дружби в Будапешті. Пенев, який був одним із фаворитів, програв лише фінальну сутичку.

Після завершення кар'єри працював тренером.