Російський UFC-шник: Брудні країни позбавили наших спортсменів того, що вони досягали все життя

Російський боєць UFC Іслам Махачев повторив відому тезу про "спорт поза політикою".

У своєму Instagram уродженець Махачкали висловив жаль у зв’язку з тим, що представники країни-терористки не виступали на Олімпійських іграх-2024.

"Цими днями насолоджувався переглядом боротьби. Шкода, що брудна політика дісталася і до такого мужнього виду спорту. Люди, які віддали своє життя цьому виду спорту і отримали шанс боротися на Олімпійських іграх, змушені залишитися вдома і дивитися цю Олімпіаду по телевізору. Подвійні стандарти брудних країн позбавляють наших спортсменів того, що вони досягали все життя", — написав Махачев.

Зазначимо, що на Олімпійських іграх у Парижі було лише 15 представників країни-терористки. Вони виступали у нейтральному статусі.