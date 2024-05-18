Україна на тайбрейку перемогла Словенію в першому матчі Золотої Євроліги

Жіноча збірна України з волейболу на тайбрейку перемогла Словенію в першому матчі Золотої Євроліги.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Українки в рівній боротьбі програли перший сет, проте відігралися і доволі впевнено забрали другий. У третьому знову сильнішими виявилися словенки, проте зрештою представниці України змогли переламати хід гри і вирвати перемогу.

Золота Євроліга, жінки,

Перший матч, 18 травня

Україна — Словенія 23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:11

Наступний матч українки проведуть проти Естонії. Поєдинок відбудеться у неділю, 19 травня.

Нагадаємо, у межах підготовки до Золотої Євроліги збірна України провела два контрольні матчі з Францією, обмінявшись перемогами.