Україна на тайбрейку перемогла Словенію в першому матчі Золотої Євроліги
Жіноча збірна України з волейболу на тайбрейку перемогла Словенію в першому матчі Золотої Євроліги.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Українки в рівній боротьбі програли перший сет, проте відігралися і доволі впевнено забрали другий. У третьому знову сильнішими виявилися словенки, проте зрештою представниці України змогли переламати хід гри і вирвати перемогу.
Золота Євроліга, жінки,
Перший матч, 18 травня
Україна — Словенія 23:25, 25:15, 20:25, 25:17, 15:11
Наступний матч українки проведуть проти Естонії. Поєдинок відбудеться у неділю, 19 травня.
Нагадаємо, у межах підготовки до Золотої Євроліги збірна України провела два контрольні матчі з Францією, обмінявшись перемогами.