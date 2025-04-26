Збірна України обіграла Словаччину на шляху у фінальний етап Євро-2025 U-16
Сьогодні, 25 квітня, відбулися матчі другого раунду кваліфікації чоловічого та жіночого чемпіонату Європи з волейболу серед збірних U-16.
Чоловіча команда впевнено розібралась із командою Словаччини. Найконкретнішим виявився перший сет, який "синьо-жовті" виграли з рахунком 30:28. Надалі українці впевнено виграли дві наступні партії, а разом з ними і матч.
Для збірної України це третя поспіль перемога у кваліфікації. Українська команда з 8 очками в активі очолює групу С та забезпечила собі участь у фінальному турнірі континентальної першості.
Також свій матч з аналогічним рахунком виграла дівоча команда – українки перемогли одноліток з Грузії. Юні українки, як і хлопці, також лідирують у своїй групі.
Чемпіонат Європи з волейболу U-16
Чоловіки, група C, 3 тур, 26 квітня
Україна – Словаччина 3:0 (30:28, 25:15, 25:20)
Жінки, група D
2 тур, 26 квітня
Україна – Грузія 3:0 (25:10, 25:12, 25:13)
Нагадаємо, нещодавно волейбольний клуб Епіцентр-Подоляни став чемпіоном України сезону 2024/25, здобувши перемогу в фінальній серії Суперліги проти житомирського Житичі-Полісся.