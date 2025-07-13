Збірна України вперше в історії вийшла на чемпіонат Європи U-22

Молодіжна чоловіча збірна України U-22 переграла Англію в межах останнього матчу кваліфікації до Євро-2026.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Українці впевнено забрали перший, третій та четвертий сети. Єдиний сет, в якому перемогу здобули англійці, був перерваний через технічні проблеми. Після відновлення гри суперники відігралися та навіть вийшли вперед (24:26).

Ця перемога означає, що Україна вперше в історії вийшла на чемпіонат Європи з волейболу. Додамо, що команда була заснована у 2022 році.

Євро-2026 U-22, чоловіки

Кваліфікація, 13 липня

Англія – Україна 1:3 (20:25, 26:24, 14:25, 15:25)

Молодіжне Євро-2026 розпочнеться 29 червня та триватиме до 4 липня 2026 року. Турнір проходитиме у Португалії.

Нагадаємо, також на чемпіонат Європи вийшла жіноча збірна України U-22. Україна втретє поспіль виступить на жіночому молодіжному Євро з волейболу U-22.