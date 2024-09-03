Збірна України U-20 розгромила однолітків з Латвії у груповому турі Євро-2024
Чоловіча збірна України з волейболу U-20 перемогла однолітків із Латвії у шостому турі групового етапу молодіжного чемпіонату Європи 2024.
Матч завершився із розгромним рахунком 3:0 (25:11, 25:19, 25:21).
В усіх трьох сетах "синьо-жовті" мали суттєву перевагу, але певний час поступалися у третьому сеті. Втім, українці взяли ситуацію під контроль, та здобули перемогу, наблизившись до плейоф чемпіонату.
Україна U-20 – Латвія U-20 3:0 (25:11, 25:19, 25:21)
Склад збірної України
Зв’язуючі: Денис Дегтяр, Денис Самсонов.
Догравальники: Ярослав Горобець, Максим Свиридов, Едуард Штерик, Євген Бойко, Микита Шаповалов.
Центральні блокуючі: Андрій Челеняк, Руслан Черватюк, Артем Рязанов, Іван Челеняк.
Діагональні: Максим Тонконог, Олександр Бойко.
Ліберо: Микола Джуль, Віталій Кравченко.
Зазначимо, в заключному турі групового етапу Україна зійдеться у поєдинку проти Австрії. Матч відбудеться 4 вересня, початок — о 21:00 за київським часом.
Наразі українці посідають друге місце у турнірній таблиці, маючи в активі 12 очок після чотирьох перемог та поразки. Очолює рейтинг збірна Франції — на її рахунку 15 балів та 5 перемог. У плейоф чемпіонату Європи виходять двоє першим місць групи.