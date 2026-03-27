Лідер збірної України став гравцем румунської команди

Діагональний збірної України з волейболу, один з її лідерів, Василь Тупчій перейшов до румунської команди Аркада Галац.

Про це повідомляє volleyball.ua.

35-річний український гравець вирішив продовжити для себе сезон. Львівський клуб Барком-Кажани, за який Тупчій виступає з 2022 року, вже завершив сезон у першості Польщі на 11 позиції, не потрапивши у плейоф.

Натомість у Румунії 30 березня стартує постсезон. Тупчій покликаний допомогти Аркаді Галац здобути чемпіонський титул. У складі румунської команди виступають ще два українці: діагональний Дмитро Шаповал та догравальник Ян Єрещенко.

