Лідер збірної України став гравцем румунської команди
Василь Тупчій
Діагональний збірної України з волейболу, один з її лідерів, Василь Тупчій перейшов до румунської команди Аркада Галац.
Про це повідомляє volleyball.ua.
35-річний український гравець вирішив продовжити для себе сезон. Львівський клуб Барком-Кажани, за який Тупчій виступає з 2022 року, вже завершив сезон у першості Польщі на 11 позиції, не потрапивши у плейоф.
Натомість у Румунії 30 березня стартує постсезон. Тупчій покликаний допомогти Аркаді Галац здобути чемпіонський титул. У складі румунської команди виступають ще два українці: діагональний Дмитро Шаповал та догравальник Ян Єрещенко.
Нагадаємо, що збірна України U-18 стартувала з поразки у відборі на чемпіонат Європи-2026.