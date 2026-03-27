Лідер збірної України став гравцем румунської команди

Станіслав Матусевич — 27 березня 2026, 20:15
Василь Тупчій
FIVB

Діагональний збірної України з волейболу, один з її лідерів, Василь Тупчій перейшов до румунської команди Аркада Галац.

Про це повідомляє volleyball.ua.

35-річний український гравець вирішив продовжити для себе сезон. Львівський клуб Барком-Кажани, за який Тупчій виступає з 2022 року, вже завершив сезон у першості Польщі на 11 позиції, не потрапивши у плейоф. 

Натомість у Румунії 30 березня стартує постсезон. Тупчій покликаний допомогти Аркаді Галац здобути чемпіонський титул. У складі румунської команди виступають ще два українці: діагональний Дмитро Шаповал та догравальник Ян Єрещенко.

Нагадаємо, що збірна України U-18 стартувала з поразки у відборі на чемпіонат Європи-2026.

Василь Тупчій

Чемпіонат світу виявився для нас провальним, – Василь Тупчій
Неможливого тут немає: Тупчій – про матч з Італією на ЧС-2025
Вийшли абсолютно неготові: лідер збірної України розкритикував команду за поразку від Бельгії на ЧС-2025
Україна боротиметься з чинними чемпіонами: прев'ю ЧС-2025 з волейболу
Семенюк, Тупчій та інші: визначився склад збірної України на чемпіонат світу

