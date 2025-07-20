Коваль: Ми зробили все, аби не проходити далі
Гравець збірної України з волейболу Олександр Коваль прокоментував поразку 1:3 від Канади в матчі Ліги націй.
Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.
"Ми все зробили, аби не проходити далі, тому тут немає чого виправдовуватися. Так вийшло, що ми до цього тижня підійшли у такій формі, не найкращій. Але будемо рухатися далі: в нас є попереду чемпіонат світу, будемо до нього готуватися.
Ми були трохи емоційно виснажені протягом тижня, в цьому компоненті не вистачило нам. Фізично почувалися добре. Не знаю, напевно, нервозність дала про себе знати. Для нас це була дуже важлива гра, для них – не вирішувала нічого", – заявив Коваль.
Нагадаємо, що через поразку від канадців Україна втратила шанси на вихід у Фінал восьми Ліги націй з волейболу.