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Коваль: Ми зробили все, аби не проходити далі

Олег Дідух — 20 липня 2025, 17:31
Коваль: Ми зробили все, аби не проходити далі
Олександр Коваль
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Гравець збірної України з волейболу Олександр Коваль прокоментував поразку 1:3 від Канади в матчі Ліги націй.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Ми все зробили, аби не проходити далі, тому тут немає чого виправдовуватися. Так вийшло, що ми до цього тижня підійшли у такій формі, не найкращій. Але будемо рухатися далі: в нас є попереду чемпіонат світу, будемо до нього готуватися.

Ми були трохи емоційно виснажені протягом тижня, в цьому компоненті не вистачило нам. Фізично почувалися добре. Не знаю, напевно, нервозність дала про себе знати. Для нас це була дуже важлива гра, для них – не вирішувала нічого", – заявив Коваль.

Нагадаємо, що через поразку від канадців Україна втратила шанси на вихід у Фінал восьми Ліги націй з волейболу.

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