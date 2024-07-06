Україна поступилась Бельгії у півфіналі Кубку претендентів-2024 з волейболу

Збірна України поступилась Бельгії у півфіналі чоловічого Кубку претендентів-2024 з волейболу.

Матч завершився з рахунком 3:2.

"Синьо-жовті" впевнено розпочали поєдинок та виграли дві підряд партії. Однак надалі активізували гравці збірної Бельгії, які змогли переломити зустріч та у підсумку здобули перемогу.

Кубок претендентів ФІВБ, Чоловіки

Півфінал, 6 липня

Україна — Бельгія 2:3 (25:21, 25:20, 15:25, 21:25, 11:15)

У фіналі суперником бельгійців стане збірна Китаю. "Синьо-жовті" у матчі за третє місце зустрінуться з командою Єгипту (7 липня, початок — о 08:30 за київським часом).

Зазначимо, що Кубок претендентів — відбірковий турнір до Ліги націй, найпрестижнішого змагання збірних з волейболу.

Україна гарантувала собі вихід у Лігу націй, як найкраща команда за рейтингом, яка ще не грає у турнірі.

Нагадаємо, жіноча збірна України не змогла пробитися у Кубок претендентів.