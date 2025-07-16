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Заміни змінили гру: асистент Лосано – про перемогу над Нідерландами у Лізі націй

Олександр Булава — 16 липня 2025, 16:53
Заміни змінили гру: асистент Лосано – про перемогу над Нідерландами у Лізі націй
en.volleyballworld.com

Ігнасіо Брісіолі, помічник головного тренера збірної України Рауля Лосано, вважає, що заміни стали вирішальним фактором у матчі з Нідерландами (3:2) у Лізі націй.

Цитує асистента Суспільне Спорт.

"Хочу подякувати всім гравцям. Ми доклали багато зусиль для перемоги. Дуже задоволений тими, хто вийшов на заміну, бо вони змінили гру. Це важкий матч для нас. Було важливо виграти цей матч у контексті боротьбі за вихід у Фінал восьми", - розповів Брісіолі.

Нагадаємо, "синьо-жовті" після перемоги над Нідерландами зберегли місце у Лізі націй на наступний сезон. В України шість перемог після дев'яти матчів, вони продовжують боротьбу за вихід у фінал восьми.

Наступний матч команда зіграє проти чинного чемпіона світу Італії у четвер, 17 липня.

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