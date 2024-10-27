Епіцентр-Подоляни впевнено здолали Житичі в матчі за лідерство в Суперлізі

Епіцентр-Подоляни впевнено перемогли Житичі-Полісся у матчі української Суперліги сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (25:19, 25:14, 24:26,25:20). У першому сеті команда перемогла завдяки шаленій серії в кінці, коли вони взяли 8 подач поспіль.

Другий сет також завершився серією, проте вже з 5-и раундів. Епіцентр спробував повторити такий кінець і в третьому, проте Житичі зуміли перервати серію та вирвати перемогу.

Проте Подоляни все ж зуміли довести гру до перемоги, впевнено здолавши суперника в 4 сеті. Ця гра була за лідерство у Суперлізі, адже до цього Епіцентр та Житичі були єдиними командами, які перемогли в усіх 4-х стартових матчах.

Суперліга України з волейболу. Чоловіки.

27 жовтня

Епіцентр-Подоляни – Житичі-Полісся 3:1 (25:19, 25:14, 24:26,25:20)

Зауважимо, що сьогодні відбудеться ще одна гра Суперліги між збірною України U-20 та Новатором. Старти гри о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, чемпіоном сезону-2023/24 став Прометей. Колектив здолав Епіцентр-Подоляни в четвертому матчі серії та вдруге поспіль став переможцем Суперліги.