Семенюк: Очікування від Ліги націй – здобути максимум досвіду

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився очікуваннями від першого в історії команди виступу в Лізі націй.

Спортсмена цитує Суспільне спорт.

"Звичайно, що це хвилюючий момент. Минулого року я дебютував у ролі капітана збірної України, цьогоріч дебютуватиму у Лізі націй. Очікування від матчів? Звичайно зіграти якнайкраще, здобути максимум досвіду з кожної гри, вдосконалюватися.

Не всім спортсменам випадає честь представляти країну, тому потрібно докласти максимум зусиль, тим паче в такий нелегкий для нашої держави час. Кожен воює на своєму фронті, моє завдання – здобувати перемоги тут", – заявив Семенюк.