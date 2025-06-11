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Семенюк: Очікування від Ліги націй – здобути максимум досвіду

Олег Дідух — 11 червня 2025, 15:02
Семенюк: Очікування від Ліги націй – здобути максимум досвіду
Юрій Семенюк
CEV

Капітан збірної України з волейболу Юрій Семенюк поділився очікуваннями від першого в історії команди виступу в Лізі націй.

Спортсмена цитує Суспільне спорт.

"Звичайно, що це хвилюючий момент. Минулого року я дебютував у ролі капітана збірної України, цьогоріч дебютуватиму у Лізі націй. Очікування від матчів? Звичайно зіграти якнайкраще, здобути максимум досвіду з кожної гри, вдосконалюватися.

Не всім спортсменам випадає честь представляти країну, тому потрібно докласти максимум зусиль, тим паче в такий нелегкий для нашої держави час. Кожен воює на своєму фронті, моє завдання – здобувати перемоги тут", – заявив Семенюк.

Свій перший матч у Лізі націй Україна проведе в середу, 11 червня, проти команди США. Початок поєдинку – о 20:00 за Києвом.

Збірна України з волейболу Семенюк

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