Гладун та Лазаренко вийшли у плейоф турніру серії Elite 16 у Мексиці

Українки Марина Гладун і Тетяна Лазаренко вийшли в 1/8 фіналу турніру з пляжного волейболу серії Elite 16, який проходить у мексиканському штаті Кінтана-Роо.

Українські спортсменки спершу у кваліфікації пройшли француженок Вієйра/Шамеро з рахунком 21:15, 21:17 та потрапили в групу. Там на Марину та Тетяну очікували перемоги над представницями США Шо/Ченг (21:13, 21:19) та Карол/Ребекка (21:16, 14, 15:13) з Бразилії.

Ці звитяги принесли українському дуету перше місце в групі, тож дівчата розпочнуть плейоф зі стадії 1/8 фіналу і не змагатимуться в 1/16. Суперницями стануть переможниці пари Насс/Клот (США) – Тамела/Вікторія (Бразилія). Також за вихід у цю стадію українки гарантовано отримають 460 очок світового рейтингу.

Напередодні представниці України посіли 5 місце на турнірі Challenge в Прогрессо в Белізі. Цей успіх дозволив їм піднятися до рейтингу 25 найкращих пар світу.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року Гладун і Лазаренко тріумфували на турнірі з пляжного волейболу BPT CHALLENGE, який проходив у місті Ченнай, Індія.