Пелліццарі виграв багатоденку Тур Альп

Італійський велогонщик команди Red Bull Bora Джуліо Пелліццарі став переможцем загального заліку престижної австро-італійської багатоденки Тур Альп, яка проходила з 20 до 24 квітня.

За цей час відбулися 5 етапів сумарною дистанцією в 762 км. Традиційно Тур Альп (у минулому – Джиро дель Трентіно) вважається одним із головних етапів підготовки до першого Гран туру сезону, Джиро д'Італія.

Пелліццарі виграв два етапи – другий до Валь Мартелло та заключний до Больцано. У підсумковому загальному заліку гонщик Red Bull Bora випередив двох гонщиків Ineos Grenadiers – колумбійця Егана Берналя та нідерландця Таймена Аренсмана.

Підсумковий загальний залік:

Напередодні француз Поль Сейксас виграв Флеш Валлонь.