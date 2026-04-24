Чемпіон Велоспорт

Пелліццарі виграв багатоденку Тур Альп

Олег Дідух — 24 квітня 2026, 17:11
Італійський велогонщик команди Red Bull Bora Джуліо Пелліццарі став переможцем загального заліку престижної австро-італійської багатоденки Тур Альп, яка проходила з 20 до 24 квітня.

За цей час відбулися 5 етапів сумарною дистанцією в 762 км. Традиційно Тур Альп (у минулому – Джиро дель Трентіно) вважається одним із головних етапів підготовки до першого Гран туру сезону, Джиро д'Італія.

Пелліццарі виграв два етапи – другий до Валь Мартелло та заключний до Больцано. У підсумковому загальному заліку гонщик Red Bull Bora випередив двох гонщиків Ineos Grenadiers – колумбійця Егана Берналя та нідерландця Таймена Аренсмана.

Підсумковий загальний залік:

Напередодні француз Поль Сейксас виграв Флеш Валлонь.

Джуліо Пелліццарі

Тіррено – Адріатико. Друга перемога Ван дер Пула, Пелліццарі перехопив лідерство
Феноменальний Погачар, прогрес Дель Торо та провал О’Коннора. Підсумки велосезону-2025
Третій Гран тур Вінгегора, перший подіум Підкока. Підсумки Вуельти-2025
Вуельта. Пелліццарі здобув свою першу перемогу на Гран турах
Скандали навколо протестувальників, Вінгегор перейшов до оборони. Підсумки другого тижня Вуельти-2025

