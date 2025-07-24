Їхав 50 км з переломом тазу. Карлос Родрігес зійшов з Тур де Франс-2025
Карлос Родрігес
Ineos Grenadiers
Відомий іспанський велогонщик команди Ineos Grenadiers Карлос Родрігес зійшов з Тур де Франс-2025.
Про це повідомляє Wielerflits.
Родрігес впав учора, 23 липня, за 50 км до фінішу 17 етапу Туру. Лідер Ineos Grenadiers зумів наздогнати пелотон та уникнути часових втрат у загальному заліку.
Сьогодні вранці 24-річний іспанець пройшов детальне медобстеження, яке виявило у нього перелом кістки таза. Родрігес вимушений зійти з Туру, імовірно, у поточному сезоні він більше не виступить.
За підсумками вчорашнього етапу Родрігес посідав 10 місце у загальному заліку Туру, програючи лідеру, словенцеві Тадею Погачару, 20 хвилин і 45 секунд. У попередні два роки Родрігес завершував Тур на 5 і 7 місцях відповідно.