Їхав 50 км з переломом тазу. Карлос Родрігес зійшов з Тур де Франс-2025

Відомий іспанський велогонщик команди Ineos Grenadiers Карлос Родрігес зійшов з Тур де Франс-2025.

Про це повідомляє Wielerflits.

Родрігес впав учора, 23 липня, за 50 км до фінішу 17 етапу Туру. Лідер Ineos Grenadiers зумів наздогнати пелотон та уникнути часових втрат у загальному заліку.

💥 El enganchón en el que se han visto implicados Carlos Rodríguez y Julian Alaphilippe.@TDF2025 pic.twitter.com/k0Ez6Tl4SI — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 23, 2025

Сьогодні вранці 24-річний іспанець пройшов детальне медобстеження, яке виявило у нього перелом кістки таза. Родрігес вимушений зійти з Туру, імовірно, у поточному сезоні він більше не виступить.

За підсумками вчорашнього етапу Родрігес посідав 10 місце у загальному заліку Туру, програючи лідеру, словенцеві Тадею Погачару, 20 хвилин і 45 секунд. У попередні два роки Родрігес завершував Тур на 5 і 7 місцях відповідно.