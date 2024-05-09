Санчес виграв з відриву шостий етап “білими дорогами” Джиро д’Італія-2024
Іспанський велогонщик Пелайо Санчес з команди Movistar переміг на шостому етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024. Він завершив перегони за 04:01:08.
Другим до фінішу дійшов італійський спортсмен Алафіліпп Жуліан з Soudal Quick-Step, трійку на п'єдесталі пошани замкнув австралієць Люк Плапп з Jayco-AlUla.
Шостий етап Джиро д’Італія-2024 примітний тим, що організатори вирішили включити в маршрут ділянки “білих доріг” (історичні дороги з білим гравійним покриттям на острові Крит-Сінезі), як на класичній одноденці Страде Б’янке, переможцем якої цього року став словенць Тадей Погачар.
Тож геть не дивно, що експерти схилялися до думки, що етап підходить більше для відриву або для класиків.
І відрив, найпримітнішим в якому був ексчемпіон світу та переможець Мілан – Сан-Ремо та Страде Б’янке 2019 року француз Жюліан Алафіліпп, тривалий час давав надію на перемогу його учасникам.
За 50 кілометрів до фініша, якраз на одній з ділянок “білих доріг”, пелотон включився на повну і стрімко почав наздоганяти утікачів.
Але запалу надовго у Погачара і компанії не вистачило. Відрив успішно добрався до фініша, який виграв іспанець Пелайо Санчес.
Нагадаємо, що француз Бенджамін Томас з команди Cofidis переміг на п'ятому етапі змагань.
Раніше італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).
Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.
Лідер заліку Тадей Погачар впевнено виграв другий етап, а в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.