Санчес виграв з відриву шостий етап “білими дорогами” Джиро д’Італія-2024

Іспанський велогонщик Пелайо Санчес з команди Movistar переміг на шостому етапі велобагатоденки Джиро д'Італія-2024. Він завершив перегони за 04:01:08.

Другим до фінішу дійшов італійський спортсмен Алафіліпп Жуліан з Soudal Quick-Step, трійку на п'єдесталі пошани замкнув австралієць Люк Плапп з Jayco-AlUla.

Шостий етап Джиро д’Італія-2024 примітний тим, що організатори вирішили включити в маршрут ділянки “білих доріг” (історичні дороги з білим гравійним покриттям на острові Крит-Сінезі), як на класичній одноденці Страде Б’янке, переможцем якої цього року став словенць Тадей Погачар.

Тож геть не дивно, що експерти схилялися до думки, що етап підходить більше для відриву або для класиків.

І відрив, найпримітнішим в якому був ексчемпіон світу та переможець Мілан – Сан-Ремо та Страде Б’янке 2019 року француз Жюліан Алафіліпп, тривалий час давав надію на перемогу його учасникам.

За 50 кілометрів до фініша, якраз на одній з ділянок “білих доріг”, пелотон включився на повну і стрімко почав наздоганяти утікачів.

Але запалу надовго у Погачара і компанії не вистачило. Відрив успішно добрався до фініша, який виграв іспанець Пелайо Санчес.

🚴🇮🇹 | De drie vooraan weten elkaar niet te kraken en dus gaan we sprinten... Pelayo Sánchez klopt Alaphilippe op de streep! 🙌🇪🇸 #GirodItalia



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/JtHfyBf0E7 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 9, 2024

Нагадаємо, що француз Бенджамін Томас з команди Cofidis переміг на п'ятому етапі змагань.

Раніше італійський спринтер Джонатан Мілан із Lidl-Trek виграв 4 етап (спортивним директором команди є українець Ярослав Попович).

Напередодні на третьому етапі велобагатоденки Джонатан посів друге місце, поступившись Тіму Мерліру.

Лідер заліку Тадей Погачар впевнено виграв другий етап, а в перший день Джиро д’Італія-2024 сенсаційну перемогу здобув Хонатан Нарваєс із команди Ineos Grenadiers.