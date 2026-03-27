Ван дер Пул вистраждав перемогу на E3 Saxo Classic
Матьє Ван дер Пул
Нідерландський велогонщик команди Alpecin Premier Tech Матьє Ван дер Пул став переможцем престижної бельгійської одноденки E3 Saxo Classic. Гонщики подолали 209 км дистанції фламандськими пагорбами.
Результативною виявилася атака Ван дер Пула за 60 км до фінішу. В певний момент перевага нідерландця досягала хвилини, проте на фініші від неї залишилося лише 5 секунд. Для Ван дер Пула це ювілейна, 60-та перемога у шосейному велоспорті на професійному рівні.
Спринт за друге місце з групи переслідувачів виграв норвежець Пер Странд Хагенес із Visma Lease a Bike, Топ-3 замкнув бельгієць Флоріан Вермеєрш із UAE Emirates.
Підсумкові результати:
