Ван дер Пул вистраждав перемогу на E3 Saxo Classic

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Premier Tech Матьє Ван дер Пул став переможцем престижної бельгійської одноденки E3 Saxo Classic. Гонщики подолали 209 км дистанції фламандськими пагорбами.

Маршрут E3 Saxo Classic procyclingstats.com

Результативною виявилася атака Ван дер Пула за 60 км до фінішу. В певний момент перевага нідерландця досягала хвилини, проте на фініші від неї залишилося лише 5 секунд. Для Ван дер Пула це ювілейна, 60-та перемога у шосейному велоспорті на професійному рівні.

Спринт за друге місце з групи переслідувачів виграв норвежець Пер Странд Хагенес із Visma Lease a Bike, Топ-3 замкнув бельгієць Флоріан Вермеєрш із UAE Emirates.

Mathieu van der Poel HOLDS ON to win E3 Saxo Classic! 😮 Just as it looked like he was going to be caught, the chasers throw it all away! pic.twitter.com/SgmNnf8tfD — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 27, 2026

Раніше п'ятий етап Туру Каталонії виграв Йонас Вінгегор.