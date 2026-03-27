Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Велоспорт

Ван дер Пул вистраждав перемогу на E3 Saxo Classic

Олег Дідух — 27 березня 2026, 19:05
Ван дер Пул вистраждав перемогу на E3 Saxo Classic
Матьє Ван дер Пул
Getty Images

Нідерландський велогонщик команди Alpecin Premier Tech Матьє Ван дер Пул став переможцем престижної бельгійської одноденки E3 Saxo Classic. Гонщики подолали 209 км дистанції фламандськими пагорбами.

Маршрут E3 Saxo Classic
Маршрут E3 Saxo Classic
procyclingstats.com

Результативною виявилася атака Ван дер Пула за 60 км до фінішу. В певний момент перевага нідерландця досягала хвилини, проте на фініші від неї залишилося лише 5 секунд. Для Ван дер Пула це ювілейна, 60-та перемога у шосейному велоспорті на професійному рівні.

Спринт за друге місце з групи переслідувачів виграв норвежець Пер Странд Хагенес із Visma Lease a Bike, Топ-3 замкнув бельгієць Флоріан Вермеєрш із UAE Emirates.

Підсумкові результати:

Раніше п'ятий етап Туру Каталонії виграв Йонас Вінгегор.

Матьє ван дер Пул

Матьє ван дер Пул

Останні новини