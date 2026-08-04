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Український велогонщик підписав перший професійний контракт

Олег Дідух — 4 серпня 2026, 20:40
Український велогонщик підписав перший професійний контракт
Максим Білий
x.com/BurgosBH

Український велогонщик Максим Білий підписав перший у кар'єрі професійний контракт у віці 25 років. Він виступатиме за Burgos Burpellet BH.

Про це повідомляє пресслужба іспанської команди.

Білий приєднався до Burgos Burpellet BH 1 серпня поточного року в якості стажера. Уже 5 серпня українець дебютує в складі своєї нової команди – він візьме участь у Вольті Португалії, яка триватиме до 16 серпня.

До цього Білий виступав за аматорські команди D'Amico UM Tools, UC Monaco та PadronesCortizo.

Burgos Burpellet BH іспанська команда, яка виступає у Про турі – другому за силою дивізіоні професійного шосейного велоспорту. 22 серпня команда стартує на Вуельті-2026, куди отримала вайлд-кард від організаторів.

Нагадаємо, раніше Кирило Царенко здобув свою першу перемогу в поточному сезоні.

Максим Білий

Максим Білий

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