Український велогонщик підписав перший професійний контракт

Український велогонщик Максим Білий підписав перший у кар'єрі професійний контракт у віці 25 років. Він виступатиме за Burgos Burpellet BH.

Про це повідомляє пресслужба іспанської команди.

Білий приєднався до Burgos Burpellet BH 1 серпня поточного року в якості стажера. Уже 5 серпня українець дебютує в складі своєї нової команди – він візьме участь у Вольті Португалії, яка триватиме до 16 серпня.

До цього Білий виступав за аматорські команди D'Amico UM Tools, UC Monaco та Padrones – Cortizo.

Burgos Burpellet BH – іспанська команда, яка виступає у Про турі – другому за силою дивізіоні професійного шосейного велоспорту. 22 серпня команда стартує на Вуельті-2026, куди отримала вайлд-кард від організаторів.

Нагадаємо, раніше Кирило Царенко здобув свою першу перемогу в поточному сезоні.