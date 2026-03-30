Відомий велогонщик відновить кар’єру в 43-річному віці

Відомий італійський велогонщик Доменіко Поццовіво збирається відновити спортивну кар'єру в віці 43 років.

Про це повідомляє Чіро Сконьямільйо.

За його інформацією, Поццовіво вже домовився про контракт із командою Solution Tech Nippo Rali, за яку в минулому сезоні виступав українець Кирило Царенко. Ця команда входить до категорії UCI ProTeams – другого дивізіону світового велоспорту.

Першою гонкою Поццовіво після повернення стане Тур Альп (20 – 24 квітня). Італієць вигравав цю гонку в 2013 році, коли вона ще називалася Джиро дель Трентіно.

Поццовіво завершив кар'єру наприкінці сезону-2024 на Ломбардії. Він 7 разів фінішував у топ-10 загального заліку Джиро д'Італія, зокрема, посідав 5 місце в 2014 і 2018 роках. У 2013 році здобув перемогу на етапі Джиро, того ж року також посів 6 місце на Вуельті.