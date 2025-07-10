Тур де Франс. Хілі переміг із відриву, Ван дер Пул повернув собі лідерство

Ірландський велогонщик команди EF Education EasyPost Бен Хілі став переможцем шостого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 10 липня, гонщики подолали 201,5 км горбистого етапу з Байєз до Вір Норманді.

Маршрут 6 етапу Тур де Франс-2025 letour.fr

Перемогу Хілі принесла успішна сольна атака з відриву дня за 40 км до фінішу. В підсумку він випередив найближчого переслідувача, американця Квінна Сіммонса з Lidl Trek, на 2 хвилини і 44 секунди. Топ-3 замкнув австралієць Майкл Сторер із Tudor Cycling.

Ще один учасник відриву дня, нідерландець Матьє Ван дер Пул із команди Alpecin Deceuninck, фінішував восьмим і після одноденної перерви повернув собі жовту майку лідера загального заліку. Тадея Погачара він випереджає всього на 1 секунду.

Для Хілі це перша в кар’єрі перемога на Тур де Франс і друга на Гран турах. У 2023 році він виграв етап Джиро д’Італія.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Вчора 5 етап виграв Ремко Евенепул. Завтра, 11 липня, в рамках 7 етапу гонщики подолають 197 км горбистої дистанції з Сен Мало до Мюр де Бретань.