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Тур де Франс. Хілі переміг із відриву, Ван дер Пул повернув собі лідерство

Олег Дідух — 10 липня 2025, 18:31
Тур де Франс. Хілі переміг із відриву, Ван дер Пул повернув собі лідерство
Бен Хілі
Sprint Cycling

Ірландський велогонщик команди EF Education EasyPost Бен Хілі став переможцем шостого етапу Тур де Франс-2025. Сьогодні, 10 липня, гонщики подолали 201,5 км горбистого етапу з Байєз до Вір Норманді.

Маршрут 6 етапу Тур де Франс-2025
Маршрут 6 етапу Тур де Франс-2025
letour.fr

Перемогу Хілі принесла успішна сольна атака з відриву дня за 40 км до фінішу. В підсумку він випередив найближчого переслідувача, американця Квінна Сіммонса з Lidl Trek, на 2 хвилини і 44 секунди. Топ-3 замкнув австралієць Майкл Сторер із Tudor Cycling.

Ще один учасник відриву дня, нідерландець Матьє Ван дер Пул із команди Alpecin Deceuninck, фінішував восьмим і після одноденної перерви повернув собі жовту майку лідера загального заліку. Тадея Погачара він випереджає всього на 1 секунду.

Для Хілі це перша в кар’єрі перемога на Тур де Франс і друга на Гран турах. У 2023 році він виграв етап Джиро д’Італія.

Результати шостого етапу:

Загальний залік:

Вчора 5 етап виграв Ремко Евенепул. Завтра, 11 липня, в рамках 7 етапу гонщики подолають 197 км горбистої дистанції з Сен Мало до Мюр де Бретань.

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