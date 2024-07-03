Легендарний Кавендіш у божевільному спринті здобув рекордну перемогу на Тур де Франс

3 липня відбувся п'ятий етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Гонка очікувано завершилась масовим спринтом, в якому сильнішим виявився легендарний британський велогонщик із команди Astana Марк Кавендіш.

За 24 кілометри до фінішу Кавендіш і його команда вперто трималися правого узбіччя і підтримували стабільний темп. Однак, за п'ять кілометрів до фінішу ситуація ускладнилася, коли команда Lotto Dstny перехопила лідерство. Кавендіш проявив характер та великий досвід, щоб вирвати перше місце наприкінці драматичних перегонів.

Для 39-річного британця це рекордна 35-та перемога на Тур де Франс. До цього Кавендіш ділив першу сходину з бельгійцем Едді Мерксом.

Зазначимо, що рівнинний етап із двома підйомами четвертої категорії стартував у департаменті Савоя, а фінішував у департаменті Ен. Довжина фінішної прямої склала 2200 метрів, а загальний набір висоти — 1100 метрів.

Лідером генеральної класифікації залишився словенець Тадей Погачар, який на четвертому етапі здобув феєричну перемогу.