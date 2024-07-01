This Time for Africa: еритреєць Гірмай виграв 3 етап Тур де Франс

Сьогодні, 1 липня, відбувся 3 етап велобагатоденки Tour de France-2024.

Перемогу здобув еритрейський гонщик команди Intermarche-Wanty Біньям Гірмай.

На останніх кілометрах гонки стався масштабний завал, який "відчепив" фаворитів і дозволив Гірмаю вибитися в лідери.

Зазначимо, що це був рівнинний етап із трьома підйомами четвертої категорії. Гонка стартувала у П’яченці, а закінчилася в Турині.

Після третього етапу загальний залік очолює еквадорець Річард Карапас. Другим йде чинний переможець Джиро д’Італія Тадей Погачар.