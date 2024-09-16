Українці втратили шанс "виграти рік", поступившись найскромнішому Ізраїлю

У кіпрській Ларнаці, 13-14 вересня, чоловіча збірна України програла Ізраїлю у межах Світової групи I (Д2 Кубка Девіса). Поразка з рахунком 1:3 відкинула нашу команду назад і тепер їй треба чіплятися за право залишитися в дивізіоні.

Хоча шанс здобути важливу вікторію та "виграти рік" – видався чудовий. З сіяних збірних ми виловили найскромніший Ізраїль, який не має нікого в топ-450 світу та нікого з натяком на шоломну зону. Звичайно, і нашим хлопцям хвалитися особливо нема чим, але все ж таки наявність Віталія Сачка та Олексія Крутих на папері робила фаворитом Україну.

Нагадаємо, що рівно сім років тому у Рамат-Хашароні наша команда каменю на камені не залишила від суперника – 5:0 з повним набором китів у складі: Марченка, Стаховського та Долгополова. Зараз ми поставили себе в найскладніше становище вже першого дня. Спочатку Олександр Овчаренко випустив, здавалося б, вірну перемогу – 6:0, 4:6, 4:6, а потім стався найбільш обговорюваний епізод дуелі. Капітан нашої збірної Орест Терещук призначив на другий матч Віталія Сачка, який скаржився на нездужання і високу температуру. У підсумку – 2:6, 2:6 та 0:2 за підсумками першого ігрового дня.

Олексій Крутих та Ілля Білобородько залишили надію на порятунок, вигравши парний матч, але згодом сталося ще одне спортивне нещастя. Крутих вів 5:3 у третьому сеті, але не зумів закрити поєдинок... 1:3.

І хто б не вийшов на п'ятий матч – Овчаренко чи, що найімовірніший, Владислав Орлов, ми отримали класну розв'язку, але матч ми програли в перший день і не факт, що на корті.

Підсумуємо дуель з Ізраїлем у режимі фактажу.

Україна провела 72 матчеву зустріч у рамках Кубка Девіса, програвши в 30 раз (при 42 перемогах).

Орест Терещук розраховував на цілком бойову обойму, навіть попри лякаючі місця у рейтингу: Віталій Сачко (386 ракетка світу), Олександр Овчаренко (416), Олексій Крутих (493), Владислав Орлов (560) та Ілля Білобородько (1 026).

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