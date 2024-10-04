Останній турнір WTA 1000 в сезоні. Що потрібно знати про змагання в китайському Ухані

У понеділок, 7 жовтня, розпочнуться матчі основної сітки останнього у сезоні турніру категорії WTA 1000. Після п'яти років відсутності у календарі повернулись змагання в Ухані. Матчі відбудуться на відкритих хардових кортах арени "Optics Valley International Tennis Center". Призовий фонд турніру складає $3,221,715.

У 2020-му місто Ухань було епіцентром поширення COVID-19, через що тенісний сезон було зупинено на початку березня. У зв'язку з карантином, а потім і з відомою справою про зникнення тенісистки Пен Шуай, турніри в Китаї повернулись до календаря лише в 2023-му, але змагання в Ухані вдалось відновити тільки цьогоріч.

Хто учасниці

У сьомому за ліком розіграші турніру візьмуть участь 16 з 20 найкращих тенісисток одиночного розряду рейтингу WTA. Мала зіграти в Ухані і перша ракетка світу Іга Швьонтек, але в п'ятницю стало відомо, що вона завершила співпрацю зі своїм тренером Томашем Вікторовським. Не дивно, що полька вирішила пропустити ці змагання.

Іга Свьонтек Getty Images

Зіграє в Ухані друга ракетка світу Аріна Соболенко, яка перемагала тут у 2018 і 2019 роках. Поки що вона не програла на цих кортах жодного матчу. Цікаво, що Соболенко – єдина попередня чемпіонка змагань в Ухані, яка візьме участь у цьогорічному розіграші. Ексчемпіонки Петра Квітова (2014, 2016) і Вінус Вільямс (2015) зараз не виступають, а Каролін Гарсія (2017) достроково завершила сезон.

Екскурс в історію

Вперше турнір в Ухані відбувся у 2014 році, тоді у матчі за титул зустрілися фіналістки Вімблдону-2014 Петра Квітова і Ежені Бушар. Як і в Лондоні, чешка святкувала перемогу у двох сетах (6:3, 6:4). Тоді ж українки і встановили найкраще досягнення на турнірі. У півфіналі Еліна Світоліна поступилась майбутній чемпіонці (3:6, 5:7).

Еліна Світоліна на турнірі в Ухані в 2014 році Getty Images

У 2019-му Світоліна могла зустрітися з Даяною Ястремською у півфіналі, але в 1/4 фіналу Еліну несподівано зупинила американка Елісон Ріск, а Даяна програла тій же Квітовій.

Українські перспективи

Цього року у кваліфікації змагань розпочнуть виступи Леся Цуренко (88) та Юлія Стародубцева (115). Їхніми суперницями стануть 19-річна чешка Лінда Фругвіртова і німкеня Лаура Зігемунд (69) відповідно. Якщо Леся та Лінда раніше між собою не грали, то Юлія нещодавно переграла Лауру в першому колі змагань у Пекіні.

Юлія Стародубцева Getty Images

Одразу в основі ми побачимо більш високорейтингових українок Марту Костюк (18) та Даяну Ястремську (35), перша ще й орієнтовно отримає 13-й номер посіву, якщо більше не буде відмов від участі. На жаль, не зіграють в Ухані Еліна Світоліна й Ангеліна Калініна, вони достроково завершили сезон через травми.

Цуренко та Стародубцева розпочнуть змагання в суботу, 5 жовтня. Матч за участі Лесі буде зіграний другим запуском на корті №3 після поєдинку Клара Бюрель – Аліша Паркс. Поєдинок, в якому буде грати Юлія, заплановано 4-м запуском на корті №5 після матчу Аріна Родіонова – Анна Бондар. Змагальний день розпочнеться о 6:00 за київським часом, адже різниця в часі між Уханем і Україною складає 6 годин. Жеребкування основи відбудеться в суботу о 10:30 за Києвом.

Важливість турніру

Ухань відіграє важливу роль у визначенні того, хто потрапить на Підсумковий турнір WTA в Ер-Ріяді, який відбудеться наприкінці року. Наразі Швьонтек і Соболенко – єдині, хто кваліфікувався на WTA Finals в одиночному розряді, ще шість місць залишаються вакантними, хоча Олена Рибакіна, Жасмін Паоліні, Джессіка Пегула і Коко Гофф навряд чи вже випадуть із Топ-8.

Змагання в Ухані завершаться в неділю, 13 жовтня. В основній сітці одиночного розряду виступатимуть 56 гравчинь, вісім перших сіяних розпочнуть змагання відразу з другого раунду. Вісім теніситок із кваліфікації потраплять в основу, ще чотири учасниці отримають wild card.

Рейтингові очки й призові

Перший раунд: 10 очок / $14,846

Другий раунд: 65 очок / $20,714

Третій раунд: 120 очок / $36,568

Чвертьфінал: 215 очок / $73,193

Півфінал: 390 очок / $159,439

Фіналіст: 650 очок / $309,280

Чемпіон: 1000 очок / $525,115

Крім Швьонтек на турнірі не зіграють: Олена Рибакіна (травма спини), Даніель Коллінз (хвороба), Олена Остапенко (травми м'язів живота), Онс Жабер (травма плеча), Вікторія Азаренко (травма стегна), Анастасія Павлюченкова (травма спини) і Кароліна Плішкова (травма стопи).